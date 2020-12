Ansatte hos Vinmonopol-leverandør kan bli tatt ut i streik

I oktober varslet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) at de ikke hadde blitt enige med NHO Mat og Drikke om tarifforhandlingene.

Med bistand fra Riksmekleren håper nå partene på å komme til enighet før midnatt, natt til onsdag. Hvis ikke, så har NNN varslet at 179 ansatte i vin- og brennevinsbransjen vil bli tatt ut i streik.

De ansatte jobber i Arcus og den Arcus-eide logistikkorganisasjonen Vectura, som organiserer cirka halvparten av Vinmonopolets leveranser.

Håper på enighet

Vinmonopolets kommunikasjonsdirektør, Halvor Bing Lorentzen, sier at han håper partene kommer til enighet.

– Men vi har også jobbet med å forberede julen i lang tid, og butikkhyllene er foreløpig fylt opp. Utover det, så er det for tidlig å si noe om eventuelle konsekvenser av en streik, sier Lorentzen til TV 2.

Han sier videre at ting tyder på at mange allerede har handlet inn for julen, og at det per nå står rundt 9 millioner vareliter i Vinmonopolets butikker, noe som ifølge kommunikasjonsdirektøren er «uvanlig mye».

– Ingen kommentar

Kommunikasjonsdirektør i Arcus, Per Bjørkum, vil, i likhet med Lorentzen, ikke si noe om hva som kan bli konsekvensene av en streik.

Det vil heller ikke Forbundsleder i NNN, Anne Berit Aker Hansen.

– Men vi har som mål å finne en løsning, sier Hansen.