Planlegger vaksineringen i kommunen - dette frykter de mest

Den aller første Pfizer-vaksinen ble satt i Storbritannia tirsdag morgen, og det markerer starten på deres massevaksineringsprogram.

Storbritannia fikk godkjent vaksinen gjennom nødgodkjenning. Norge, som følger EUs formelle prosedyrer, må vente til 29. desember for en godkjenning.

Store øyeblikk foran oss

Legemiddelverkets Steinar Madsen sier til TV 2 at mye tyder på at vurderingen som legges fram den 29. vil resultere i en positiv anbefaling av vaksinen.

SPENT: Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier han gleder seg stort til den første nordmannen får vaksinen. Foto: Vidar Ruud

Det betyr at vi kan være i gang i starten av januar.

– Jeg gleder meg virkelig til å se den første nordmannen få vaksinen. Det blir et stort øyeblikk, sier Madsen.

Men før den tid, er det mye som skal være på plass. Helseministeren orienterte om vaksineringen i Norge i forrige uke. Da kom det fram at FHI vil få ansvaret for å planlegge vaksineprosessen, og for å distribuere vaksinen ut til kommunene.

Nå har alle landets kommuner fått videre retningslinjer fra FHI.

Fem dager

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, sier at det stadig gjenstår en del detaljplanlegging rundt hvordan kommunene skal kunne gjennomføre vaksinasjonen på en trygg måte.

– Noe av utfordringen med denne vaksinen er at den må oppbevares ved lav temperatur, altså ved minus 70 grader, og må fraktes i den temperaturen ut til lagrene rundt om i landet.

Ifølge Bukholm finnes det allerede planer for hvordan det skal gjøres.

Deretter er det kommunene som overtar ansvaret for vaksinene.

SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm fra FHI. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Når man har fjernet vaksinene fra disse lagrene med lav temperatur, så har man fem dager på seg til å frakte dem til kommunen og å få satt vaksinen. I denne perioden kan vaksinene oppbevares i kjøleskaptemperatur, sier Bukholm.

Smitteverndirektøren legger til at FHI også har reservesystemer på plass, dersom noe skulle svikte i distribusjonskjeden.

– Selve utkjøringen tror jeg vi har god kontroll på. Og så må vi sørge for at det er gode rutiner rundt om i kommunene, slik at samarbeidet mellom disse aktørene går knirkefritt, og at vi dermed unngår å miste noen vaksinedoser.

Mye logistikk

Informasjonsansvarlig i Narvik kommune, Lena Hope, sier til TV 2 at de har satt sammen en arbeidsgruppe i kommunen der alle involverte skal jobbe sammen om prosessen videre.

– Retningslinjene fra FHI er like for alle kommuner. De baserer seg på rekkefølgen av vaksineringen og prioriteringslisten som er satt.

Hope mener at dette er viktig å formidle, og sier de nå jobber med å få ut informasjon ut til innbyggerne om hvordan fordelingen blir.

– Nå er fokuset veldig rettet mot kommunen, og fremover vil vi nok merke at folk begynner å spørre om denne vaksinen, sier hun.

Det er de eldre på sykehjem som får vaksinen først. Der er Narvik kommune klare. Men vaksineringsprosessen krever mye planlegging, og det er spesielt én ting som kan være avgjørende for at ting går greit.

Den aller største bekymringen

– Den helt klart største utfordringen for Narvik vil være om det kommer et smitteutbrudd samtidig som vaksineringen pågår, sier Hope.

Hun tror det ville krevd for store ressurser fra samfunnet.

– Vi er veldig spente på situasjonen. Vi føler vi er forberedt, men etter jul så kan man jo få en potensiell oppblomstring.

– Det er ikke bare å sette sprøyter, det er stort system. Det er stort sett samme helsepersonell som skal vaksinere, som også håndterer smitteutbrudd.

Dette må på plass

Hope forteller at alle relevante etater i kommunen er inkludert, også eiendom og IT.

– Vi skal ha lokaler, et sted å vaksinere. Alt det tekniske må også virke. Vi må ha plass og vi må ha folk. I tillegg til å sørge for tilstrekkelig informasjon, sier hun.