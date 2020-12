Fikk unik gave etter storspillet

24. mars 2019 spilte Katrine Lunde sin landskamp nummer 299 for Norge. Nesten 21 måneder senere, 7. desember 2020, spilte hun sin landskamp nummer 300.

Lunde ble avgjørende i kampen mot Romania. Redningsprosenten endte på over 40 prosent, og målvakten fikk velfortjent hyllest.

Fikk spesiell gave

Etter sin 300. landskamp mandag mottok Lunde en gave fra lagvenninnene. En gave som kaptein Stine Bredal Oftedal har passet på siden landskamp nummer 299, altså i 21 måneder.

Gaven var et smykke med et hjerte gravert med bokstaven A. Det for Lundes datter Atina (5).

– Vi ønsket å gi noe spesielt. Nå har jeg ventet med å gi det litt lenge, men håper det betyr litt, også, sier Oftedal til TV 2.

– Vi kjenner hverandre godt alle sammen, og Atina betyr mye for henne. Man blir jo helt rørt og det ble litt tårevått i går. Det smykket passet veldig fint og det gir en veldig fin mening nå, sier Nora Mørk.

Rørt Lunde møtte pressen

At Lunde kom inn i den norske troppen og leverte slik hun gjorde mandag kveld, er spesielt imponerende etter den tøffe høsten hun har hatt. Lunde meldte først forfall til mesterskapet på grunn av graviditet. Dessverre mistet hun det ufødte barnet.

Etter mandagens kamp var det en rørt Lunde som møtte pressen. Hun var ikke mindre rørt da hun igjen stilte opp for pressen tirsdag formiddag.

– I en god stund nå har familien slått ring rundt meg. Så jeg er veldig glad for den støtten jeg har hjemme i familie, venner og mann. Det er klart det betyr alt. Hvis jeg ikke hadde følt støtten og tryggheten hadde det vært vanskelig å komme ned her i en litt spesiell situasjon, i og med at man blir kastet inn i det på en måte, forteller Lunde til TV 2.

– Jeg trenger ekstra hjelp fra foreldre, søsken og mann. Jeg har fått veldig mange meldinger både nå og før, gratulasjoner, hjertemeldinger. Så det har vært en stund nå hvor jeg har følt på utrolig mye omtanke og hvor jeg tenker på hvor mye jeg setter pris på de rundt meg, utdyper hun.

At Lunde til slutt valgte å melde seg til disposisjon for landslaget er mye takket være støtten fra familie og venner.

– Folk tar vare på en når det går bra, og når det er tøft. jeg føler meg verdsatt og takker veldig for den oppmerksomheten jeg har fått. Det setter jeg utrolig pris på, og jeg blir egentlig bare mer og mer rørt over hvor flotte mennesker jeg har rundt meg.

Mørk: – Jeg skjønner Katrine veldig godt

Lunde føler også på en sterk støtte i landslaget. Det var også avgjørende for at hun valgte å reise til Danmark til årets mesterskap. Hun ønsket seg til EM på tross av den tunge tiden på hjemmebane.

– Det er en fantastisk kultur i dette laget, og jeg har snakket med de fleste igjennom dette her. Det er også et kjempebra støtteapparat i landslaget, så jeg visste det ville bli flott å komme ned. Så vet man aldri helt hvordan man vil reagere, heller. Men for min del har det vært veldig positivt, også fordi de hjemme støtter meg i dette, sier Lunde.

At landslagskollegene er glade for at hun er med i troppen var ikke vanskelig å se etter seieren over Romania.

– Jeg er bare sykt stolt over Katrine. Hun kommer ned hit og så er hun rett med i boblen med oss og bidrar på den måten. Det finnes bare en Katrine Lunde, rett og slett. Jeg er veldig glad for at hun valgte å komme ned hit og hun leverer jo så til de grader, sier Nora Mørk til TV 2.

Mørk har selv vært borte fra landslaget i lang tid på grunn av skadeproblemer. Hun forstår hvorfor Lunde valgte å komme til EM.

– Jeg skjønner Katrine veldig god. Når hun først var igjennom noe så tøft og hun tenker at det ikke var noe annet sted hun ville være. Jeg ville tenkte det samme. Jeg har sittet hjemme i to år og tenkte at det eneste stedet jeg vil være er med gruppen. Vi skal fortsette å ta vare på hverandre, for livet er tøft noen ganger. Det eneste vi kan gjøre er å støtte hverandre, og det er ingen som gleder seg mer på hennes vegne enn vi jentene, understreker Mørk.