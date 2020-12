NRK: Stortinget blant flere mål i massivt hackerangrep i august

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste tirsdag at etterforskningen av dataangrepet mot Stortinget knyttes til cyberaktøren «Fancy Bear» i Russlands militære etterretningstjeneste GRU.

Ifølge PST var operasjonen langt større: Mer enn ti offentlige og private virksomheter ble ifølge NRK forsøkt hacket i forbindelse med den russiske GRU-operasjonen mot Stortinget.

Hanne Blomberg leder PSTs seksjon for kontraetterretning. Foto: Berit Roald/NTB

– Det vi har sett mot Stortinget ser vi også er gjennomført mot en rekke norske virksomheter, både offentlige og private. Stortinget er ikke alene forsøkt kompromittert i denne operasjonen. Jeg kan ikke gå inn på hvilke virksomheter. Det er en håndfull av dem som er lettere kompromittert, sier kontraetterretningssjef Hanne Blomberg i PST til kanalen.

Graderings- og sensitivitetshensyn gjør at sikkerhetstjenesten ikke har anledning til å gå nærmere inn på tekniske spesifikasjoner og funn.

– De konkrete bevisene vi har, kan jeg dessverre ikke gå inn på da mye baserer seg på gradert informasjon. Vi ville ikke gått ut med informasjonen hvis ikke vi var relativt sikre på at det er de som står bak, sier Blomberg til NRK.

– Bekrefter våre funn

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier PSTs etterforskning bekrefter deres funn, og at de vurderer nye tiltak i valgåret.

– Dette bekrefter våre funn, og det er ingen tvil om at et slikt angrep er uakseptabelt og svært alvorlig. Et angrep på Stortinget er et angrep på demokratiet, sier stortingspresidenten.

Hun sier trusselbildet er stadig mer krevende og i endring.

– Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt, kanskje særlig i valgår, så vi må løpende vurdere tiltak basert på risikovurderinger og lære av dette angrepet.

Stortinget har allerede tatt flere grep for å styrke sikkerheten etter angrepet. (TV 2/NTB)