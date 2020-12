Vaksinen krever – 77 grader: Slik kan den holdes kald

Folkehelseinstituttet har kjøpt inn spesialfrysere, men det finnes også et annet stoff som kan bidra til holde vaksinen iskald.

Det var en gledens dag i Norge og verden over når nyheten om at koronavaksiner kunne komme rett over nyttår.

Men noen vaksiner er nødt å være nedkjølt til -77 grader, både under lagring og distribusjon. Selskapet Pfizer har en av disse vaksinene, som sender sine vaksiner ut i spesiallagde bokser med gps-tracker og temperaturmåler.

Det er strenge restriksjoner for hvor ofte og hvordan boksene kan åpnes.

Tørris kan være redningen

Tørris har lenge vært brukt til nedkjøling og frysing av produkter til transport. Men selskapet IceCo2 har også produsert tørris til bruk på andre områder.

HÅPER Å KUNNE BIDRA: Thor Berg mener de kan bidra til vaksinelagring ved levering av tørris. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Det er komprimert CO2 som kommer ut som pellets. Vi bruker det blant annet til rengjøring av ventilasjonsanlegg og andre sammenhenger, sier daglig leder Thor Berg.

ICECO2: Selskapet på Straume utenfor Bergen kan være med på å levere tørris, dersom myndighetene skal ha behov for det. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Men du tenker da at dette kan brukes til å holde vaksinen som kommer til Norge kald?

– Det er det de bruker. Vaksineboksene er spesiallaget til å bruke tørris til kjøling ettersom det holder minus 70 grader.

Lagres i frysere

TV 2 vet at vaksinen fra Pfizer kommer til Norge avkjølt på tørris.

Når kassene med vaksiner kommer til Norge, så vil disse kassene allerede være fylt opp med tørris for å holde temperaturen lavest mulig. Etter et par dager vil det være behov for å fylle på med tørris.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til TV 2 at tørris ikke er med i den videre planen for lagring av vaksiner i Norge.

– Vi tar sikte på å oppbevare vaksinen i ultrafrysere, altså elektriske frysere, slik at vi ikke er avhengig av tørris, sier Geir Bukholm.

Han presiserer at det kan være aktuelt å bruke tørris som en back-up, dersom noe skulle gå galt med de elektriske fryserne.

Områdedirektør for smittevern, Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet skal nå kartlegge distribusjonen av vaksinene. Foto: Terje Pedersen

Bukholm sier det er satt i gang bestillinger av frysere der det er viktig å forsterke kapasiteten.

Slik skal det fraktes til kommunene

– Hvordan skal man få vaksinene ut til alle strøk i vårt landstrakte land?

– Vi har lagre knyttet til sykehusapotek som ligger i en passe distribusjonsavstand til hver og en kommune.

Videre forteller han at de ser spesielt én utfordring med frakten av vaksinedosene, fra kald fryser til kommune.

– Den prosessen har vi cirka fem dager på å fullføre. Det betyr at kommunene må være veldig veldig godt forberedt.

Bukholm sier de kartlegger alle kommuner i Norge og sjekker at de har et system som følger opp dette.

Behov for påfyll

Berg sier de er beredt til å øke produksjonen av tørris, dersom det skulle bli nødvendig i Norge.

– Med det anlegget vi har så kan vi produsere rundt 2,5 tonn på dagtid. Dersom det er behov for mer så kan vi øke produksjonen og produsere 4 tonn i døgnet, sier Berg.

Og legger til:



TONNEVIS MED TØRRIS: Anlegget kan produsere opp mot 4 tonn tørris i døgnet. Foto: Klaus Holthe / TV 2

– Vi har vært i kontakt med helsemyndighetene, men har ikke hørt noe mer, sier Berg.