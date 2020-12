Ble bitt av hunden sin – stakk den til døde

Hendelsen skjedde i februar i år. Hundens eier har forklart at han satt i sofaen og skar spekepølse med en kniv da hunden, som er stor av vekst, kom bort.

Eieren hevder han forsøkte å få hunden til å gå vekk, men at han i stedet ble angrepet.

Mannen forklarte i Sogn og Fjordane tingrett at hunden bet ham i armen og deretter rev han over stuebordet slik at det ble ødelagt. Han fryktet for sitt eget liv, sa han i retten.

Ble ikke trodd

Tiltalte forklarte at han deretter stakk hunden med det han tror var en kniv. Han gjorde det for å avverge angrepet, ifølge mannen.

Retten tror ikke på denne forklaringen. Dommerne mener at mannen ble bitt, men at det dreier seg om et punktbitt. Det er ingenting, slik de ser det, som tyder på at hunden rev og slet i eieren slik at han fløy over bordet.

Derfor mener de at han gikk altfor langt i forsvare seg da han flere ganger stakk hunden i dens høyre bakpart. Retten mener at stikkene mest sannsynlig ble påført med en saks og ikke en kniv.

Dommerne mener at han kunne ha forsøkt mindre voldsomme tiltak før han tok i bruk en skarp gjenstand.

Tidligere voldsdømt

Obduksjonsrapporten viser at dyret ble påført tre stikk på henholdsvis tre, seks og åtte centimeter. Veterinærinstituttet mener at hunden blødde i hjel.

I dommen står det at tiltalte ikke forsøkte å skaffe hunden hjelp etter at den ble påført de dødelige skadene.

Mannen, som tidligere er domfelt for blant annet vold- og narkotikalovbrudd, ble dømt til seks måneders fengsel, hvorav to måneder ble gjort betinget.

– Vi vil vurdere om vi skal anke dommen, sier mannens forsvarer, Ivar Eivind Hauge til TV 2.

Politifullmektig Inger Helen Stenevik har følgende kommentar til dommen:

– Vi er tilfreds med at han ble dømt for forsettlig og grovt brudd på dyrevelferdlovens bestemmelser som forbyr vold mot dyr. Jeg kommer ikke til å foreslå en anke, men det er opp til statsadvokaten å ta endelig stilling til det spørsmålet, sier hun.