Premier League-storscorer beordret til å studere Haaland-videoer

Leeds-spiss Patrick Bamford har hatt en fremdragende sesong i Premier League så langt.

27-åringen ligger på 5. plass på toppscorerlisten, sammen med Harry Kane, med sine åtte nettkjenninger.

Nå avslører han noe av det som kan være grunnen til at det har gått så bra.

Mottar Haaland-klipp fra Bielsa

I en podkast i regi av nettstedet The Athletic sier nemlig 27-åringen at han mottar diverse videoer fra Marcelo Bielsa.

Argentineren er en stor fan av videoanalyser og skal ha sendt Bamford klipp av Erling Braut Haaland for å forbedre sitt eget spill.

– Gjennom uken får jeg tilsendt forskjellige ting. Noen ganger kan det være klipp av forsvarere vi skal spille mot. Men de siste tre ukene har jeg fått tilsendt 15 minutter lange videoer av Erling Braut Haaland, sier Bamford.

– Jeg må se på dem og se hva jeg kan lære av ham.

Bamford scoret senest for Leeds i helgen, da de tapte 1-3 for Chelsea, og føler målet var som tatt ut av lærerboka til jærbuen.

– For å være ærlig så lignet det målet veldig på noen av scoringene hans, påpeker Bamford.

– Vanligere enn man tror

– Dette er vanligere enn man tror. Det er mange som tenker hvordan man kan score mest mulig mål, men det handler mye om metodikk. Dette har jeg snakket mye med Gary Lineker om. Det handler om å ha et system og hele tiden starte på løp, og vite at seks av syv ganger får du ikke ballen, men at du den syvende gangen må være der, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Videre forteller den tidligere Tottenham-keeperen at han ser visse likheter mellom de to spillerne.

KAN LÆRE AV HAALAND: TV 2s Fotballekspert Erik Thorstvedt tror Bamford kan lære av Haaland.. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Begge spiller spiss og prøver å ligge på skulderen til midtstopperen, og skape bakrom. Haaland har en spillestil der det ligger en metodikk bak, som gjør at han har en bevisst måte å jobbe på. Men jeg tror det er naturlig at Bielsa har fått med seg måten Erling jobber på.

– Bamford har høy status hos Bielsa. Det går kanskje på den store arbeidsmengden han legger ned, spesielt defensivt, avslutter Thorstvedt.

Gir instrukser via Whatsapp

Bamford har hatt en strålende sesong i Yorkshire-klubben så langt, men kommer til kort når det kommer til målpoeng satt opp mot jærbuen.

Bielsa har alltid vært trofast mot sin engelske spiss, til tross for at kritikerne tidvis har vært mange.

– Bamford har egentlig hatt en bra start på sesongen og gjort mange skeptikere til skamme. Det er mange som har ment at han har vært for lite effektiv og ikke scoret nok mål. I sesongstarten i Premier League i år har han vist at han kan score mål på dette nivået, sier styreleder for Leeds' skandinaviske supporterklubb (LUSCOS) Anders Palm til TV 2.

– Fotballfaglig er det jo riktig av Bielsa å be Bamford studere videoer av Haaland. Så jeg tenker at det er bra at han får beskjed om å kikke på ham, selv om det kanskje er litt spesielt å gå så konkret til verks.

– Men Bielsa er kjent for å være nøye og studere både sine egne spillere og motspillere. Bielsa skal visstnok ha en Whatsapp-gruppe med spillerne, som han bruker som en kanal til å sende dem instruksjoner og videosnutter de må følge med på, avslutter Palm.

Leeds ligger på 14.-plass med 14 poeng og møter West Ham fredag.