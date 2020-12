2,7 milliarder flyttes til skatteparadiset Bø

Ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen (H) har grunn til å smile på tampen av 2020. Han har for alvor satt den lille kommunen på yttersiden av Vesterålen på Norgeskartet.

Det var på starten av 2020 at Pedersen lanserte at han ville senke formueskatten fra 0,85 prosent og ned til 0,35 prosent. Årsaken var at noe måtte gjøres for å snu den negative trenden med at folk flyttet fra kommunen.

FORNØYD: Millionærene strømmer til kommune. – Det skal gi arbeidsplasser og investeringer, sier Sture Pedersen, ordfører i Bø. Foto: Stein Inge Pedersen

Samtidig trenger kommunen nye investeringer, forteller Pedersen.

– Vi har faktisk fått troen på at det fortsatt går an å bo her. Vi må opp med folketallet og det er vi i ferd med å lykkes med. I tillegg til kapital som skal investeres i nye fremtidige arbeidsplasser, forteller ordfører Sture Pedersen.

Optimisme igjen

Til og begynne med var det ikke så mange som hadde tro på at dette vil la seg gjennomføre, men i løpet av dette noe spesielle korona-året har den ene millionæren etter den andre meldt flytting til kommunen.

Skattelistene som kom i dag forteller hvem det er som har valgt å flytte til skatteparadiset.

På listen står tidligere skikonge og forretningsmann Bjørn Dæhli og kona Vilde Falck-Ytter.

De har allerede kjøpt et hus i fra 60-tallet som skal pusses opp.

Dæhli sparer millioner

Bjørn Dæhli står oppført med en formue på 414 millioner kroner. Ifølge NRK-Nordland sparer han omtrent 2 millioner kroner på flytte fra Eidsvoll til Bø.

Kona, Vilde Falck-Ytter, står oppført med en formue på 24 millioner. Det betyr at hun sparer 112.000 på å flytte nordover.

DÆHLI HUS: Her skal Bjørn Dæhli og kona bo. Foto: Stein Inge Pedersen, Deadline media

Meldt flytting har også Europris- gründeren Wiggo Erichsen gjort.

Han flytter en formue på 324 millioner kroner, og sparer dermed rundt 1,6 millioner på det.

Åtte millionærer med en formue på til sammen over 2,7 milliarder kroner står nå oppført med bostedsadresse i Bø.

Benn Eidissen er næringsdrivende og står oppført med en formue på over 287 millioner kroner.

Skatteetaten følger med

I skattelisten står han med bostedsadresse Straumsjøen i Bø.

Han hyller ordfører Sture Pedersen som faktisk prøver å gjør noe for både næringslivet og folketallet i distriktskommunen.

– Det er utvilsomt en god ide, og jeg tror kanskje det er den eneste muligheten for denne type kommuner og igjen komme i en posisjon hvor de kan vokse og skape arbeidsplasser som sikre at folk bor der om 20 eller 50 år, sier Benn Eidissen, næringsdrivende i Eidissen Consult.

Seksjonsleder i Skatteetaten, Lene Ringså har uttalt ovenfor flere medier at de vil følge med på om de som melder flytting til det nye skatteparadiset faktisk bor på den adressen de oppgir.

– Vi kontrollerer i den grad vi får tips. Eller der det er mistanke om at vedkommende ikke bor på sin folkeregistrerte adresse, har Ringsås uttalt til NRK.

Snur, vil ikke bryte loven

Eidissen er klar på at han ikke ønsker å bryte norsk lov og er ærlig på at han ikke har mulighet til å bo i Bø hele året, derfor har han valgt å flytte tilbake til Bodø igjen.

FØLGER LOVEN: Benn Eidissen flytter allikevel ikke formuen på 287 millioner til Bø Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Nå registrer jeg at myndighetene ønsker å aktivisere et regelverk som er slik at du må ha bodd de fleste dagene og nettene i Bø for å kunne regne deg som ekte Bøfjæring ligningsmessig. Det har jeg aldri tenkt å gjøre og jeg ønsker å følge norsk lov og regler, sier Eidissen.

Før han fortsetter:

– Jeg er for å betale skatt, men når skatteetaten velger å bruke en slik praksis som de aldri har brukt før, så velger jeg å flytte tilbake til Bodø. Jeg ønsker fortsatt å gjøre mye sammen med de som velger å flytte dit og som velger å ha det samme ståstedet som jeg velger å ha, sier Eidissen.

KOMMUNESENTERET: Kommune opplever optimisme igjen etter mange år med fraflytting. Foto: Stein Inge Pedersen, Deadline Media

Aldri opplevd dette før

– Men tror du virkelig at millionærene tar med seg flyttelasset nordover til Vesterålen, Sture Pedersen?

– Jeg vil peke på tomme hus der det skal bo folk, sier en krystall klar ordfører.

At Bø i Vesterålen er blitt en av Norges mest omtalte kommune merkes godt.

– Bare i dag har jeg fem mailer som jeg skal svare på fra familier som synes at dette er spennende og som spør etter jobber. Det er derfor ikke bare rikinger som nå vil komme til kommunen. Dette har jeg aldri opplevd før, sier Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune i Vesterålen.