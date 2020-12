Mann pågrepet og siktet for drap på Ørjan (24)

Mannen er siktet for drap på Ørjan-Helmer Gundersen Solum, som forsvant fra boligstrøket Bratthenget i Arendal den 25. mars.

Tidligere har politiet gjort omfattende søk og undersøkelser i området med egne styrker og frivillige. Deretter ble det gjennomført omfattende søk i gruver i området, der Solum ble funnet død 19. mai i år.

Ifølge obduksjonsrapporten var den trolige dødsårsaken drukning, men det ble konkludert med at dødsårsaken var usikker.

NTB skriver at politiet i Agder den 1. desember offentliggjorde hypotesen om at han ble utsatt for en alvorlig straffbar handling, og at de undersøkte konkrete personer.

– Den siktede er kjent for politiet fra tidligere, og har vært avhørt som vitne i saken. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken, sier politiadvokat i Agder politidistrikt Vanja Bruvoll.

Politiet har tidligere bedt om tips og informasjon fra mulige vitner i saken. Det er uklart om det er nye tips som har ført til at politiet nå gikk til pågripelse.

