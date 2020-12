Forventningene har vært store til Fords nye elbil, Mustang Mach-E.

Vi i Broom fikk se den første gang for godt over ett år siden. Da var det en visning for et lite utvalg journalister, med kameraforbud og erklæring om at vi ikke skulle skrive noe om det vi fikk se.

I fjor høst fikk vi så for første gang møte produksjonsklar bil i Los Angeles, og fikk også sitte på.

Nå har et utvalg biler fra første produksjonsserie ved fabrikken i Mexico kommet med fly til Europa. Der ble bilene lastet over på trailere og så kjørt opp til importøren i Norge.

To av disse har fått skilter i dag, én av dem skal vi i Broom få teste de nærmeste dagene.

Får ikke fortelle alt

– Vi har flere ting på planen. Vi skal dra på langtur, bilen skal få møte en klassisk Mustang og vi skal også ha den med live på God Morgen, Norge på TV 2. Vi lager også vår egen video om bilen. I forbindelse med det har vi sagt fra til Broom-leserne at vi skal gjøre vårt beste for å svare alle som lurer på noe rundt denne bilen, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

– Men så hører vi også rykter om noen restriksjoner?

– Ja, det er riktig. Vi har fått bilen så tidlig at vi ikke kan få fortelle om alt ennå. Det vil si: Det som handler om kjøreinntrykk, inkludert test av rekkevidde og lading, har vi sperrefrist til 15. desember på. Dette gjelder internasjonalt og dermed også oss i Norge.

Dette skal bli et vanlig syn på norske veier når utleveringene starter til neste år.

Sjekke på norske desemberveier

Bilen vi i Broom har fått lagt hendene på er toppmodellen Long Range med 4x4. Den koster oppunder 600.000 kroner slik den står, med svært mye utstyr innabords. Denne bilen har en offisiell rekkevidde på 540 kilometer.

– Dette med rekkevidden er som vanlig svært interessant for en elbil, og naturligvis noe vi skal komme tilbake til. Mustang Mach-E har et høyt tall på papiret, det skal bli svært interessant å sjekke ut hvordan det fungerer ute på norske desemberveier. Nettopp kombinasjonen her, med SUV, 4x4 og lang rekkevidde, er noe veldig mange nordmenn ønsker seg. Her er også konkurransen enn så lenge ganske begrenset, sier Skogstad.

Ford går nye veier med interiøret, ikke overraskende er infotainmentskjermen stor og midtstilt.

Rekkevidde og pris

Mustang Mach-E kommer fra starten av med to forskjellige batteripakker. Standard Range-batteriet har en bruttokapasitet på 75 kWt (netto: 68 kWt) og leverer en effekt på 269 hk, både med bakhjulstrekk og firehjulstrekk.

Long Range-varianten vil ha en brutto batterikapasitet på 99 kWt (netto: 88 kWt) og effekt på 290 hk med bakhjulstrekk og 346 hk med firehjulstrekk.

Her er batteripakke, rekkevidde og pris på fire av utgavene:

75 kWt Standard Range RWD: 450 km / 412.000 kroner.

75 kWt Standard Range 4x4: 420 km / 482.000 kroner.

99 kWt Long Range RWD: 600 km / 463.400 kroner.

99 kWt Long Range 4x4: 540 km / 544.000 kroner.

Ford går ikke ut med noen salgstall, men det er kjent at interessen for denne bilen har vært enorm i Norge.

Hurtiglading

Med den største batteripakken kan Mustang Mach-E ta imot 150 kW under hurtiglading – noe som betyr at du får fylt opp rundt 90 km på 10 minutter. Standard Range har en kapasitet på 130 kW.

Det gjør at Long Range-varianten med bakhjulsdrift klarer 119 km på ti minutter. Med 4x4 og Long Range kan du lade 107 kilometer på samme tid.

Long Range (både bakhjuldrift og 4x4) kan lades fra 10-80 prosent på 45 minutter, mens Standard Range (både bakhjulsdrift og 4x4) kan lades fra 10 -80 prosent på 38 minutter.

Sende inn spørsmål

Bilen kan dra henger på 750 kilo. Mustang Mach-E er imidlertid ikke godkjent for taklast. Men her har den norske importøren tatt frem en skiluke-løsning, den er også på plass på bilen i Broom skal kjøre nå.

– Som sagt: Lurer du på noe rundt denne bilen – da er det bare å sende inn spørsmål til oss i Broom. E-posten er redaksjonen@broom.no. Og så kommer vi tilbake med mer om Mustang Mach-E så fort vi har fått prøvd den skikkelig, avslutter Knut Skogstad.

