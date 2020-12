Avslører bryllupsdetaljer

Ex on the Beach-profilen har funnet lykken med den svenske TV-profilen Lisa Anckarman (30).

Han fridde til henne i oktober, og frieret skjedde med kamera på slep.

– Du kan se frieriet på Ex and the City. Du ser at jeg prøver å holde ringen skjult og at jeg går ned på kne. Det var kanskje ingen som tippa at Ex on the Beach skulle skulle føre til noe sånn.

Frieriet kom et halvt år etter at de bekreftet forholdet.

Hør Elvejord snakke om frieriet i videoen øverst i saken og få en smakebit fra Ex and the Citys nye sesong.

Lang forlovelse

Borg sier han gjerne skulle giftet seg til neste år, men tror 2021 blir et fryktelig travelt bryllupsår.

– Bryllupet blir i 2022, i og med at det er som det er nå. Alle som skulle gifte seg i år virker å ha utsatt det til neste år.

26-åringen sier det er hans fremtidige kone som tar seg av det meste av planleggingen. Da venter vi heller et ekstra år og får tak i et ordentlig bra lokale.

– Hva tenker du om å måtte vente?

– Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg bare kjørt på, men det er vel den bipolare skallen min, det. Det er sikkert like greit at Lisa tar føringen og holder oss igjen.

Var spent

Reality-profilen har tidligere sagt at frieriet var planlagt lenge før det skjedde.

– Jeg har tenkt på det siden i sommer, men jeg måtte spare penger fordi disse damene skal ha så mange diamanter, forteller han spøkende, sa han til God kveld Norge i oktober.

De hadde snakket om et mulig ekteskap, men han var likevel spent på om svaret ville bli «ja». Han lot som han skulle blogge, men Anckarman skjønte tegningen.

– Jeg tok frem ringen, og hun sa: Frir du til meg nå?