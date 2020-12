Håndballjentene på «fengselslufting»: – Har gått med museskritt til bussen

Etter to uker i en EM-isolasjon får håndballjentene endelig kjenne på frisk luft tirsdag.

For det har det ikke vært mye av de siste ukene. Landslagene har vært isolert på hotellet, og den eneste friluften de har fått er til og fra bussen til trening eller kamp.

– Vi har gått med museskritt til bussen, sier Marit Malm Frafjord til TV 2 og ler.

Men tirsdag blir en form for fridag for Frafjord og de andre håndballjentene. De blir kjørt en halvtime fra Kolding til en aktivitetspark som er sperret for allmennheten. For at det skal være trygt er det vakter som passer på, så det blir en form for «fengselslufting», men landslaget takker og bukker for det de får.

– I dag får jentene litt avkobling og frisk luft. Det har det ikke blitt mye av i det siste. Frisk luft er undervurdert, som man sier, så i dag skal jentene få leke seg litt utendørs, forteller landslagssjef Thorir Hergeirsson på tirsdagens pressekonferanse.

– Det har egentlig fungert veldig bra til nå, men det å få litt frisk luft savner vi, sier Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Det blir gøy. Første luftetur på to uker, så vi gleder oss, sier Nora Mørk til TV 2.

Godt forberedt: – Vi klarer oss fint

Men mens flere av de andre nasjonene har ytret bekymring i forkant av mesterskapet med strenge «isolasjonsregler», virker de norske jentene å ha forberedt seg godt - og dermed takler innestengelsen på hotellet etter forholdene bra.

– Jeg tror vi har forstått hvor isolert vi pleier å leve i mesterskap. Det er egentlig ikke så annerledes. Men den turen ut i dag gjør veldig godt, så klarer vi oss ganske fint ellers, understreker Bredal Oftedal.

Det mener også Frafjord.

– Det blir selvsagt deilig å komme ut og få litt luft, men for å være ærlig så er det ikke så veldig annerledes enn tidligere. Vi er mye på hotellet og møtes litt på kveldene, sier hun til TV 2 og legger til:

– I Danmark er det veldig mye fokus på at man er stengt inne i en boble, men det er ikke den helt store forskjellen. Så vi klarer oss egentlig ganske fint. Ja, det er en del regler vi skal forholde oss til, men vi er her for å spille mesterskap og i år er det et par ekstra ting man skal passe på. Vi vil jo gjerne unngå å bli smittet, og forholder oss til de reglene som er satt opp for å unngå å få smitte inn i troppen.