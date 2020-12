Nedslående snøbeskjed fra meteorologen

Det blir store forskjeller i været i de ulike landsdelene denne uken, men felles for alle er at desember blir langt mildere enn normalt.

I store deler av landet må man se langt etter snøen man kanskje hadde ønsket seg inn mot jul.

Meteorologens prognoser for denne og neste uke, tilsier at det nåværende været stort sett fortsetter uten store endringer.

Temperaturen faller altså ikke nok til at nedbøren vil bli liggende som snø på lavlandet.

I FJOR: I fjor kom det snø til Oslo tredje juledag. Også i år ser det ut til å bli en forsinket hvit jul i større deler av Norge. Foto: Torstein Bøe

Her blir det grått og vått

Den sørøstlige luftstrømmen fortsetter i en ugunstig retning for Østlandet og Sørlandet.

– Her blir det overskyet og grått, med lavt skydekke. I tillegg til noe nedbør.

Steder i Vestfold og sørover mot Kristiansand får mest nedbør. Her kan det bikke 20 millimeter nokså mange dager denne uken og innover mot helgen.

På lavlandet kan man forvente seg temperaturer som ligger to, tre og til og med fire grader over normalen. Derfor blir det en mild desember.

Værvinneren

Det milde været fortsetter også på Vestlandet, Trøndelag og oppover mot Nordland. I disse landsdelene vil det bli minimalt med nedbør, og generelt fint vær.

– Sola ligger lavt, men vi kan vente oss litt blå himmel. Lufta vil være nok så klar og vi får god sikt, sier meteorolog Hansen.

Aller best vær finner vi i Midt-Norge og Nordland.

Lengst nord i landet blir det kaldest, med minus 23 grader på vidda i Finnmark natt til tirsdag. Men også her vil temperaturene stige.

– Vi får bare noen få minusgrader der oppe. Det kan ikke sammenlignes med det som er normalt der oppe, sier Hansen.

Hit må du dra for snø

Skal du altså få stått på ski eller utført andre vinteraktiviteter i løpet av de nærmeste ukene må du opp og forbi lavlandet.

– Vi må over 500 høydemeter for at nedbøren skal bli liggende og øke i mengde.

Det ligger an til å bli litt snø i områdene rundt Norefjell og oppover mot Geilo. Det gjelder derfor å komme seg opp på fjellet på Østlandet, eller lenger nord i landet for snø.

Hansen sier det er vanskelig å si hvor lenge vi må vente på snøen. Det avhenger av at været snur de neste ukene, og gir oss en nordlig vind over landet.

– Her må man smøre seg med tålmodighet, og håpe at det kan snu. Men enn så lenge ser det ut til at desember forblir mild, sier Storm-meteorolog Roar Inge Hansen.