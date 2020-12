Adel (44) ble angrepet på jobb – få millimeter fra at dette skrujernet ble drapsvåpen

VOLDA (TV 2): Tre måneder etter at tingretten mente det ikke var fare for at tiltalte skulle utdøve vold, stakk han et skrujern inn i hodet på miljøarbeideren Adel som var millimetre fra å bli drept på jobb.

– Jeg har hatt veldig flaks som overlevde og ikke ligger på gravstedet, forteller Dabbas.

Men han har fått alvorlige plager etter skrujernangrepet, fikk Søre Sunnmøre tingrett høre tirsdag.

– Jeg har mareritt hver natt og har fått betydelige helseproblemer. Jeg har ikke syn på venstre øye, det er vondt å svelge mat og jeg har problem med både å høre og konsentrere meg. Livet er smertefullt og vanskelig, forklarte en tydelig preget Adel.

Svært nært

Tirsdag startet straffesaken mot mannen i 30-årene som er tiltalt for drapsforsøk på Adel Dabbas.

– Det var svært ubehagelig å møte tiltalte, sier Adel Dabbas til TV 2.

Dramaet skjedde i et bokollektiv for personer med rus og psykiske problemer i Volda kommune på Sunnmøre 7. juni i sommer. Uten forvarsel gikk den rusede mannen til angrep og stakk skrujernet med stor kraft slik at det sto fast fem centimeter inn i hodet på miljøarbeideren.

– Skrujernet passerte millimeter fra hovedpulsåren. Det var små tilfeldigheter som gjorde at saken ikke endte med drap, forklarte aktor, førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim i retten.

AKTØRER: Espen Rekkedal er bistandsadvokat for Adel Dabbas mens førstestatsadvokat Ingvild Thorn Nordheim er aktor.

TV 2 møtte Adel Dabbas hjemme i Ørsta kommune i juli hvor han fortalte om sin svært dramatiske dag på jobben som miljøarbeider.

– Jeg prøvde å ringe i mobiltelefonen, men glemte nødnummeret og jeg fikk tungt for å puste og mistet taleevnen. Til slutt kollapset jeg, fortalte Adel til TV 2 i sommer.

Adel og familien kom til Norge i 2014 som kvoteflyktninger. Dabbas er utdannet farmasøyt, men på Sunnmøre synes han det å jobbe med mennesker passet ham bedre enn å være farmasøyt. Dermed fikk han tilbud om å jobbe som miljøarbeider i Volda kommune.

HARD KVESTET: Slik så Adel Dabbas ut da TV 2 møtte han i sommer. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Ingen fare

Han beskriver forholdet til den tiltalte mannen som helt greit.

– Jeg har ikke opplevd ham som farlig, selv om det har vært noen episoder tidligere.

For i mars i år møtte mannen i 30-årene i Søre Sunnmøre tingrett, tiltalt for blant annet å ha kommet med drapstrusler mot Dabbas. Aktor la ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern, men retten mente det ikke var fare for gjentakelse.

– Nå står vi her igjen og det vil nok en gang bli lagt ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern, sier aktor.

For de rettsoppnevnte sakkyndige i dagens straffesak mener at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket da han gikk til angrep på Dabbas.

I retten i dag erkjente tiltalte straffskyld, men nektet å avgi forklaring.

FORSVARER: Advokat Jørund Knardal.

– Min klient mener han er tilregnelig og helt klar over hva han gjorde. Han er forberedt på å ta den straffen det medfører, og mener det er korrekt ut fra den alvorlige handlingen han står bak, opplyste forsvarer Jørund Knardal i retten.

Tiltalte har en rekke volds- og trusseldommer mot seg, Han har i flere år hatt diagnosen paranoid schizofreni.

– Han er psykotisk og farlig når han bruker amfetamin. Det er jeg sikker på. Han er helt fin når han er rusfri og medisineres, forklarte overlege Victor Jorge Grønstad ved Ålesund sjukehus.

Ville drepe

Ifølge politiforklaringen var tiltalte sitt mål å ta livet av Adel Dabbas.

– Jeg stappet skrujernet inn i hodet hans. Jeg var klar til å drepe ham, forklarte han i avhør.

Da avhører forklarte at fornærmede var i livet, svarte tiltalte:

– Da hadde han flaks, han skal være glad han lever. Jeg gir faen i at han får varige skader, forklarte tiltalte i politiavhøret.

Ifølge politiforklaringen skal mannen ha gått til angrep på miljøarbeideren fordi han angivelig skal ha truet mora. Dette skal han ha fått vite via en kamerat han ikke vil oppgi navnet på.

– Vi har ikke funnet holdepunkt for slike trusler og mener at tiltalte har hørt stemmer i hodet, opplyser aktor.

Rettssaken fortsetter i tingretten i Volda i morgen og bistandsadvokat Espen Rekkedal vil blant annet legge ned påstand om erstatning til Adel Dabbas.