Kunstnerens dramatiske flyktninghistorie: – Når man starter flukten, er det for sent å snu

Shawn Qaradiki var bare tre år da krigen i hjemlandet brøt ut. I over to år var han på flukt før han kom til Norge.

Forfatter Simon Stranger ville ikke hatt kone eller barn om ikke noen hadde hjulpet svigerfamilien hans å flykte fra nazistene. Det tenker han ofte på.

Da han så kunstner Shawn Dler Qaradikis flyktninghistorie formidlet i bilder, skjønte han at det måtte bli et samarbeid mellom de to.

Slik ble boken «Adventsstjernen» til av Simon Stranger med Shwan Dler Qaradaki som billedkunstner.

Vokste opp med krigen

I likhet med Yousef i boka, kom kunster Qaradaki til Norge som flyktning.



Han kom til Norge for 20 år siden. Før det hadde han vokst opp med krigen tett innpå seg og mistet nære og kjære.

TRE ÅR GAMMEL: Shawn Qaradiki var bare tre år da krigen i hjemlandet brøt ut. Foto: God morgen Norge

– Jeg var tre år da krigen mellom Iran og Irak brøt ut i 1980. Krigen fortsatte helt til 1988, da det var kjemiske angrep, sier han.

Gulfkrigen begynte like etter og da borgerkrigen brøt ut flyktet han.

– Mine fettere var som brødre for meg. De bodde på landsbygda og jeg bodde i byen. En av mine fettere ble hardt skadet. Han var hos oss i tre dager før han døde og om natta hørte jeg hans tunge pust. Han klarte ikke prate og han hadde panikkangst i øynene sine før han døde, sier Quradaki.

Var på flukt i mange år

Boken de to har laget sammen, gjenspeiler på en måte kunstnerens egen flukt fra krigen han vokste opp med.

Quaradakis egen flukt varte i over to år og han måtte gjennom mange land før han endte opp i Norge.

VÆRT PÅ FLUKT SELV: Qaradaki var på flukt fra krig i over to år før han kom til Norge. Foto: llustrasjon, Shwan Dler Qaradaki

– Når man starter flukten, er det for sent å snu. Det er forskjell fra menneske til menneske om hvordan man takler en flukt. Jeg vokste opp i en snill kunstnerfamilie og fikk sjokk når man møter tunge kriminelle gjenger, sier Qaradaki.

Han var 20 år gammel da han flyktet, og reisen foregikk til fots.



– Jeg var sterk fysisk, men blant oss var det barnefamilier og eldre, sier kunstneren.

12 år i uvisshet

Da Qaradaki kom til Norge, bodde han her i tov år uten å vite om han ble sendt ut igjen eller ikke.

– Det er vanskelig å sette ord på det. Det var tolv lange år i uvisshet, uten å vite hva som ville skje med meg. Jeg hadde midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening. Det betyr at jeg kunne være her midlertidig, men kunne ikke gjenforenes med familien, sier han.

Menneskene bak statistikken

I 2011 fikk Qaradaki oppholdstillatelse i Norge.

Forfatter Simon Stranger mener at det å høre kollegaens historie er viktig.

PÅ FLUKT: Simon Stranger og bildekunstner Shwan Dler Qaradaki har laget en annerledes julefortelling i boka «Adventsstjernen». Foto: llustrasjon, Shwan Dler Qaradaki

De siste ukene har også historien om 18 år gamle Mustafa, som risikerer å bli sendt ut av Norge etter 13 år i landet, preget nyhetsbildet. Begge disse sakene har gjort sterkt inntrykk på forfatteren.

– Qaradaki og Mustafa sin sak blir ellers bare statistikk. I dag er over 60 millioner mennesker på flukt og med slike historier blir det klart at dette er jo ikke statistikk eller tall, men mennesker med drømmer og med søsken. Mennesker som oss. Vi bør ta innover oss at det kunne vært oss, sier han og fortsetter:

– Det er bare geografiske og historiske tilfeldigheter som gjør at det ikke er jeg som sitter i en båt ute på Middelhavet.