Internett koker etter superinfluenserens spesielle sexvideo

Surferen Jay Alvarrez (25) er en av verdens største influensere med sine 6,4 millioner følgere. I tillegg til å dele luksuriøse reisevideoer på Instagram, har han tjent gode penger på sin karriere som modell og har blant annet jobbet med Calvin Klein, Armani og Ralph Lauren.

Alvarrez er en god venn av Kygo, og har dukket opp i flere av bergenserens musikkvideoer.

Tidligere var han sammen med modellen Alexis Ren, og i årene mellom 2014 og 2016 var de et av influenserverdenens mest profilerte par.

Bruddet ble stygt og Alexis Ren (24) gikk i ettertid ut på Twitter og hevdet at Alvarrez hadde liten penis.

Sex tape på avveie

Mike Majlak, som er en venn av Alvarrez, har podkasten «Impaulsive» sammen med Logan Paul.

Logan Paul ble først kjent som som videoblogger på Vine, og har senere blitt en profilert mediepersonlighet. I 2018 haglet kritikken mot ham etter at han la ut en video fra «den japanske selvmordsskogen», der han tullet med selvmord.

Etter at han og Majlak omtalte sex tapen i en episode i slutten av november, har spekulasjonene gått som ild i tørt gress på internett.

Det hele skal ha startet med at Majlak fikk tilsendt en pornhub-lenke fra en fan. Da han trykket seg inn på lenken fikk han se en Alvarrez i svært intime scener sammen med den russiske modellen Sveta Bilyalova (31).

På dette tidspunktet var videoen godt gjemt, og hadde kun et par tusen avspillinger.

Kokosnøttolje

Etter at sexvideoen nådde offentligheten, skal emneknaggen «coconutoil» ha trendet på det sosiale mediet TikTok - og ikke i forbindelse med verken matlaging eller hudpleie.

I sexvideoen blir nemlig en bestemt type kokosnøttolje helt over i en vannkoker. Den varme oljen blir smurt utover kroppen til Biljalova.

På TikTok florerer det nå av videoer der folk har gått til innkjøp av kokosnøttolje. Folk legger også ut videoer der de filmer seg selv reagere på sexvideoen.

Spekulasjonene

Det blir stilt spørsmål ved kokosnøttoljen som kommer svært tydelig frem. Flere påpeker at filmen er veldig profesjonelt laget - at den nesten minner om en reklamefilm. Andre stiller spørsmål ved om det er trygt å varme opp olje i en vannkoker.

Flere spekulerer også i om videoen er ment som hevn mot ekskjæresten Alxis Ren og hennes anklager om liten penis.

Musikken som blir spilt i bakgrunnen blir også viet oppmerksomhet. Sangen «Pass That Dutch», en sang mange kjenner fra filmen «Mean Girls», blir nemlig brukt i videoen. På Twitter, hvor mesteparten av diskusjonen rundt videoen befinner seg, sammenligner folk videoen med en musikkvideo.

Anklager om at videoen ble lekket med vilje

På grunn av kvaliteten på videoen, de tidligere anklagene fra ekskjæresten og reklameaspektet spekuleres det i om det er 25-åringen selv som står bak lekkasjen.

Noen sammenligner videoen med Kim Kardashian sin sex tape, som ifølge forfatteren av boka «Kardashian dynasty» skal ha blitt lekket med vilje. Mange anser lekkasjen som grunnen til at hun og familien hennes i dag er verdens mest omtalte familie. Kardashian-familien selv, stiller seg ikke bak disse anklagene.

På en annen side, påpeker podkast-verten Mike Majlak at videoen vil kunne svekke karrieren til Alvarrez og at han risikerer at samarbeidspartnere vil trekke seg.

Jay Alvarrez og Sveta Bilyalova har God kveld Norge bekjent, ikke uttalt seg om videoen.