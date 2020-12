Nå er de enige: Dette er den nye høyden til Mount Everest

Det skriver flere asiatiske medier tirsdag formiddag, deriblant det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua.

Nepal og Kina har lenge vært uenig om høyden på Mount Everest, verdens høyeste fjell, som ligger på grensen mellom de to landene. Etter flere års undersøkelser har de nå blitt enige om en ny offisiell høyde. Denne er altså på 8.848,86 meter.

Den forrige målingen som var anerkjent av både Kina og Nepal var på 8.848 meter. Den nye høyden er altså en knapp meter høyere enn den forrige.

Begge land har sendt inspektører fra sine respektive sider av fjellet for å måle høyden. I tillegg til uenigheten om høyden, har det også vært bekymring for at fjellet kan ha krympet etter et stort jordskjelv i Nepal i 2015.

Den tidligere offisielle høyden ble målt første gang av en gruppe fra India i 1954.

Fjellet er målt en rekke ganger siden dette, men målene fra 1954 har blitt regnet som de offisielle tallene.

Nærmere 300 klatrere har mistet livet i forsøk på å nå toppen av Mount Everest, som første gang ble besteget av den nepalske sherpaen Tenzing Norgay og Edmund Hillary fra New Zealand i 1953.

Verdens nest høyeste fjell, K2, rager 8.611 meter over havet.