Oslo: – Tiltakene har effekt

Byrådslederen roser Oslo-folkets innsats de siste ukene. Fra et snitt på 182 nye smittetilfeller om dagen i midten av november, var tallet nede i 99 om dagen forrige uke.

– Smittetallene er nesten halvert etter at byrådet vedtok en sosial nedstenging. Det viser at folk både forstår alvoret i situasjonen og at tiltakene har effekt. Med lavere smittetall blir det også lettere å spore smitte og å unngå at smitten sprer seg til eldre og sårbare grupper, skriver Johansen i en e-post til TV 2 tirsdag.

Byrådslederen skriver videre at det nå er viktig å fortsette innsatsen, og sier det er lite som tyder på at tiltakene er for strenge.

– Vi vil selvfølgelig vurdere nøye om situasjonen gjør det mulig å innføre noen lettelser i forbindelse med julefeiringen, men vi må samtidig unngå å komme i en situasjon der smittetallene igjen begynner å stige.

– Hvordan tiltakene konkret vil se ut fram mot jul vil vi bruke de neste dagene på å vurdere, fortsetter Johansen.

Svaret på hvordan julen blir for Oslos innbyggere er ventet å komme på en pressekonferanse torsdag klokken 15.00. Byrådslederen har en klar oppfordring til hovedstadsfolket.

– Min oppfordring til Oslo-folk er å stå løpet ut, og ikke slippe opp for tidlig. Da kan vi også åpne raskere opp igjen.

– Vi vil holde stengt uansett

En av bransjene som er aller hardest rammet av restriksjonene i Oslo er restaurant- og utelivsbransjen.

HOLDER STENGT: Samtlige serveringssteder i Fursetgruppen holder stengt. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

Siden Oslo innførte full skjenkestopp 10. november, har det bare gått én vei for utelivsbransjen. Hele sju av ti frykter at bedriftene deres vil gå konkurs som en konsekvens av restriksjonene i Oslo, viser tall fra NHO.

Fursetgruppen, som driver restauranter som Grand Café, Maaemo og Ekebergrestauranten, holder alle sine restauranter stengt som følge av smittesituasjonen og skjenkestoppen i Oslo.

De vil neppe åpne igjen før jul dersom det skulle komme lettelser i skjenkereglene på torsdagens pressekonferanse.

– Kommer skjenkingen tilbake, som jeg ikke tror den gjør, vil vi trolig holde stedene våre lukket uansett, sier administrerende direktør, Gjøran Sæther, til TV 2.

– Jeg tror alle vil være med på dugnaden, og ikke ta sjansen på å dra ut for å møte mennesker og risikere å bli sittende i karantene i julen, følger han opp.

– Det er kjempetrist

Sæther forteller at julebordsmånedene som regel er noen av restaurantenes beste måneder. På denne tiden i fjor hadde Grand Café 600 gjester. Sæther tror restauranten kunne tatt imot halvparten så mange og likevel overholdt smittevernsreglene, men med full skjenkestopp ble det uaktuelt å holde åpent.

– Det er kjempetrist for oss, men også våre 600 ansatte som er permittert, og som ikke vet når de får komme tilbake på jobb igjen.

– Letter man på skjenkereglene nå kommer det uansett for sent, og for at vi skal åpne igjen må myndighetene også si at det er trygt å gå ut og spise igjen, sier Sæther.

– Det siste vi ønsker er at Oslo åpner for tidlig.

Brødrene Joppe og Markus Gjelseth driver Mat og Drikke-gruppen, som står bak flere utesteder i Oslo. I likhet med Sæther mener de det viktigste er å få kontroll på smitten.

– Det viktigste nå er at Oslo får kontroll på smitten. Vi håper selvfølgelig å være tilbake i drift så fort som mulig, men for oss er kontinuitet og forutsigbarhet viktig.

– Det siste vi ønsker er at Oslo åpner litt for tidlig slik at vi blir stengt ned igjen for tredje gang. Det ville tatt livet av enda flere selskaper enn om de utsetter åpningen til situasjonen er enda tryggere, sier brødrene til TV 2.

Brødrene Gjelseth driver serveringsstedene Lekter'n, Louise og Albert på Aker Brygge Foto: Anders Stensås / TV 2

Alle deres serveringssteder har vært helt stengt siden 9. november, og brødrene anslår at de har måttet kaste varer for flere hundre tusen på grunn av utløpsdato.

– Dette er kostnader vi dessverre må dekke selv, og en av grunnene til at stabilitet og forutsigbarhet er utrolig viktig for oss og vår bransje.

Brødrene stoler på at myndighetene gjør det rette, både for samfunnet og for dem.

– Vi har stor tro på byrådet, og at de i samarbeid med FHI gjør de beste og riktigste vurderingene for Oslo og situasjonen vi er i.

– Om det er risiko for at man åpner opp for tidlig, håper vi at de heller venter til de er helt trygge på at åpning av Oslo og skjenkebevillingen er riktig avgjørelse. Da slipper vi en tredje nedstengning. Det ville tatt livet av mange selskaper.

– Jeg er den første til å beklage

Byrådslederen svarer ikke TV 2 konkret på spørsmål om det vurderes å gjøre noe med skjenkestoppen, men skriver at kompensasjonsordningen for utelivs- og reiselivsnæringen ikke er bra nok.

- Jeg opplever at regjeringen og de nasjonale helsemyndighetenes har klare forventninger om strenge tiltak i Oslo også framover.

– Samtidig er jeg den første til å beklage at regjeringen ikke vil gi utelivs- og reiselivsnæringen nødvendig kompensasjon, sier Johansen.