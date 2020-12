– Dette er sesongens lag til nå i Champions League

Se Midtjylland - Liverpool onsdag fra. 18.30 og følg avslutningen i samtlige 21.00-kamper i UEFA Champions League: Målshow fra 21.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

Onsdag spilles de siste gruppespillskampene i Champions League denne høsten.

I den anledning har fire av TV 2s fotballeksperter satt sammen det de mener er denne Champions League-høstens beste lag, og inviterer nå deg til å gjøre dine egne vurderinger.

Stem på beste keeper, forsvarsspiller, midtbanespiller og angriper i TV 2 Sportens app nå!

I onsdagens sending vil resultatene fremlegges, i forbindelse med gjennomgangen av de siste kampene der storheter som blant andre Real Madrid, Atlético Madrid og Inter kjemper for tilværelsen i turneringen.

– I år er det ekstra vanskelig å ta ut et lag, fordi det er en sesong som er så spesiell. Kampene kommer fryktelig tett, og det gjør at mange av klubbene roterer mer enn de kanskje vanligvis ville gjort. Samtidig er det flere av storlagene som ikke har imponert så voldsomt, så dette var utfordrende, sier Mina Finstad Berg.

TV 2s fotballekspert, blogger og sportskommentator har sammen med Erik Thorstvedt, Brede Hangeland og Simen Stamsø-Møller lansert sine elleve utvalgte.

– For min del blir det en blanding av de jeg mener har prestert på det høyeste nivået, de som har underholdt meg mest og de som har overrasket mest positivt, sier hun.

Et sammensatt lag basert på hvilke 44 navn de fire ekspertene har satt ned som sine utvalgte gir følgende CL-ellever til nå i sesongen 2020/21:

(4-3-3): Édouard Mendy (Chelsea) - Juan Cuadrado (Juventus), Rúben Dias (Man City), David Alaba (Bayern), Jordi Alba (Barcelona) - Joshua Kimmich (Bayern), Ilkay Gündogan (Man City), Miralem Pjanic (Barcelona) - Diogo Jota (Liverpool), Erling Braut Haaland (Dortmund), Marcus Rashford (Man Utd)

Haaland velges av alle: – Spinnvilt

– Mitt krav har vært at de må ha spilt minimum tre kamper. Du har enkeltspillere som har spilt kanonkamper, som Barcelonas Ousmane Dembélé i begge kampene mot Ferencvaros, men jeg mener man må ha brede grunnlag. Det gjør også at noen av spillerne som har preget enkeltkamper ikke kan vurderes her, sier Finstad Berg.

Hun er allikevel klar på at noen av navnene er mer selvsagte enn andre, og det er flere av spillerne som går igjen på tre og også fire av ekspertenes lag.

– På keeperplass så har Mendy gitt Chelsea et åpenbart løft. Det har plutselig gjort dem til ett av de mest defensivt solide lagene i hele Champions League i løpet av gruppespillet. For Liverpool så har Jota vært helt i fyr og flamme de kampene han har fått sjansen, og så er det jo rart å tenke på at det er så selvfølgelig at en norsk spiller er med i diskusjonen om sesongens lag så langt. Men det Erling Braut Haaland har levert i Champions League nok en gang er jo helt spinnvilt, sier Finstad Berg.

Fakta: Mina Finstad Bergs CL-ellever til nå Keeper: Édouard Mendy - Chelsea HB: Juan Cuadrado - Juventus Stopper: Rúben Dias - Man City Stopper: David Alaba - Bayern VB: Andrew Robertson - Liverpool MB: Diogo Jota - Liverpool MB: Joshua Kimmich - Bayern MB: Ryan Gravenberch - Ajax MB: Marcus Rashford - Man United Spiss: Alassane Pléa - Borussia Mönchengladbach Spiss: Erling Braut Haaland - Dortmund



Fakta: Brede Hangelands CL-ellever til nå Keeper: Édouard Mendy - Chelsea HB: Juan Cuadrado - Juventus Stopper: Rúben Dias - Man City Stopper: David Alaba - Bayern VB: Jordi Alba - Barcelona MB: Joshua Kimmich - Bayern MB: Ilkay Gündogan - Man City MB: Miralem Pjanic - Barcelona Spiss: Diogo Jota - Liverpool Spiss: Erling Braut Haaland - Dortmund Spiss: Marcus Rashford - Man United

Fakta: Erik Thorstvedts CL-ellever til nå Keeper: Édouard Mendy - Chelsea HB: Juan Cuadrado - Juventus Stopper: Rúben Dias - Man City Stopper: Chancel Mbemba - FC Porto VB: Angelino - RB Leipzig MB: Alassane Pléa - Borussia Mönchengladbach MB: Joshua Kimmich - Bayern MB: Miralem Pjanic - Barcelona MB: Kingsley Coman - Bayern Spiss: Álvaro Morata - Juventus Spiss: Erling Braut Haaland - Dortmund



Fakta: Simen Stamsø-Møllers CL-ellever til nå Keeper: Édouard Mendy - Chelsea HB: Juan Cuadrado - Juventus Stopper: Rúben Dias - Man City Stopper: David Alaba - Bayern VB: Jordi Alba - Barcelona MB: Joshua Kimmich - Bayern MB: Ilkay Gündogan - Man City MB: Miralem Pjanic - Barcelona Spiss: Diogo Jota - Liverpool Spiss: Erling Braut Haaland - Dortmund Spiss: Marcus Rashford - Man United

Outsidere fra Ajax og Gladbach

Finstad Bergs ellever - som hun selv omtaler som «tøysete offensiv» - skiller seg noe fra de andres, og hun ønsker å slå et slag for et par av navnene hun aldri hadde sett for seg at ville havnet på en slik ellever om hun skulle spådd resultatet i sommer.



– Borussia Mönchengladbach har vært veldig, veldig morsomme å følge med på. De leder gruppen foran Real Madrid, Sjakhtar og Inter og har gitt oss noen fantastiske kamper. Jeg skulle gjerne hatt med både Alassane Pléa og Marcus Thuram, men til slutt ble det Pléa som fikk den plassen, for han synes jeg har vært aller morsomst å følge, sier hun.



27-åringen har levert fem scoringer og tre målgivende på de fem første kampene i høst, og ble også tatt ut på tidligere Gladbach-keeper Erik Thorstvedts lag. En av dem Finstad Berg er alene om er imidlertid Ryan Gravenberch, som virkelig har markert seg i Ajax-laget.



– Det dukker alltid opp noen nye unge Ajax-spillere. Han fylte 18 i mai, og jeg synes han har sett vanvittig bra ut etter hvert i Champions League i høst. Han har virkelig tatt den rollen sentralt, og det har vært veldig morsomt å se. Selv om han ikke først og fremst er en målscorer, så hadde han den suseren mot Midtjylland, og han har vært en av de store overraskelsene denne høsten for min del, avslutter TV 2s ekspert, blogger og sportskommentator.

