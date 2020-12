Derfor mener eksperten at bedrifter må ta en «rasistisk vårrengjøring»

De siste årene har flere land fjernet både TV-serier, filmer og statuer etter hard kritikk mot hva de representerer – mange av dem etter rasismeanklager.

Forrige uke ble Espen Eckbo-serien «Nissene over skog og hei» fjernet fra Dplay og TV Norge. Det skjedde i etterkant av at innleggene fra Instagram-kontoer som rasisme.i.norge og rasisme_i_norge gikk viralt, der karakteren «Ernst-Øyvind» er malt svart i ansiktet.

I tillegg har også profiler som Mads Hansen fått lignende kritikk for et spraytanbilde han har lagt ut, og nylig fikk også musiker Gaute Ormåsen høre fra en av kontoene, etter han tok opp en problemstilling som ikke falt i god jord.

Lettere å kommentere

Sosialantropolog Michelle Tisdel forteller til TV 2 at arbeidet til antirasister foregår på en helt annen måte enn tidligere: Det er flere som engasjerer seg, langt flere vanlige mennesker bryr seg, og sosiale medier gir økt mulighet til å påvirke og kommentere.

– Det ser ut som at både offentlige aktører og næringsliv forsøker å vise at de har forståelse. Men om de har det, eller bare reagerer på en hendelse, er vanskelig å vite. En kan ikke akkurat gå inn i hodet deres. Selv tror jeg mange ønsker å vise at de er på den «riktige siden» i sine handlinger, sier hun til TV 2.

Hun viser også til at det har vært økt omtale av temaet rasisme etter drapet på George Floyd i Minneapolis i USA tidligere i år.

Omdømmeekspert: – Vær i forkant

Omdømmeekspert og BI-professor Peggy Simcic Brønn sier til TV 2 at hun er forundret over at konsepter som blackface fortsatt er å finne på norske TV-skjermer, og beskriver avgjørelsen til Discovery forrige uke som «fabelaktig» :

– Det går ikke an. I USA har folk mistet både jobben og sjansen til å vinne valg med slikt. Blackface er en fornærmelse. Det er på tide at en tar en slik diskusjon i hele verden, også Norge, sier hun.

– Tror du kritikken fra folk og grupper treffer hardere nå enn tidligere?

– Folk er mer oppmerksomme på slike ting nå, og den yngre garde er mye mer aktive. De setter virkelig press på bedrifter, og det har styrket seg etter Black Lives Matters-bevegelsen. Bedrifter som ikke tar hensyn merker det, sier hun.

– Hvorfor tror du bedrifter fjerner denne type innhold etter kritikk?

– Stort sett er det «fast moving consumer goods» som tar størst skade av slik kritikk. Det er lettere å skade et selskap ved å slutte å handle en vare enn å se på en TV-kanal. Men det skader uansett omdømme, sier hun.

Den siste tiden har blant annet Diplom-is endret logoen, og at de ikke lenger vil benytte maskoten i selskinnsdrakt inspirert av urfolket på Grønland.

Brønn forteller at det ikke er nok å følge regler, lover og normer, og at hun har ett spesifikt råd hun gir til alle bedriftene hun konsulterer:

– Jeg ber dem gjennomgå all sin kommunikasjon, sine websider, reklame og mer. Alt gjennomgås, og så ser vi hvordan de har profilert seg, og tester om det tåler å vises frem. Man bør ikke bare reflektere samfunnet, man skal helst være ett trinn i forkant. Man bør ta tak i ting før det kommer nye regler og lover. Det er da du er troverdig, sier hun.

– Ny virkelighet

– Dette er en helt ny virkelighet, der folk kan nå meget langt med å være aksjonsorienterte. Motparten er redde for konsekvensene, og det å havne på «feil» side moralsk, sier professor Torkel Brekke ved Oslo Met til TV 2.

I sommer kranglet han i offentligheten i sammenheng med rasismedebatten. Den gang mottok han mye kritikk, en type kritikk han mener lettere kommer nå enn tidligere.

– Det er en mellomting av kritikk og sjikane. Det er ikke hyggelig, men noe man er nødt til å tåle, om man skal si det man mener er riktig. Man blir fort «rasisten», sier han til TV 2.

– Det gikk nok litt saktere før, folk måtte tenke mer over hva de sa, og det var tydeligere hva som var privat og offentlig. Nå gjør for eksempel grupper på sosiale medier at hva som er hva glir ut i hverandre, og folk sier nok mer ting på sparket. Det har gjort mye med debatten, sier han videre.

Sosialantropolog Tisdel forteller til TV 2 at hun er glad for at det er blitt krangling.

– Det å fjerne innhold uten at man har en god dialog i forkant er ikke veien å gå. Da gjør man samfunnet en bjørnetjeneste. Å reagere på innhold er en ting, men folk må forstå hva den går ut på, for eksempel om det er fordi innhold er gått ut på dato eller annet, sier hun.