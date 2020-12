Her troner kvinner på inntektstoppen

Av de 25 personene som står oppført på inntektstoppen i Norge i 2019, er det kun én kvinne.

Ser man på oversikten over alle partilederne og stortingsrepresentantene, finner man flere kvinner på toppen.

Statsminister Erna Solberg er ikke overraskende den blant partilederne som tjente mest i 2019. Ifølge skattelistene hadde hun en inntekt på 1.675.927 kroner i 2019.

Samtidig er det stor forskjell på hvor mye de ulike partilederne tjener og har i formue. Det er også store lønnsforskjeller mellom de 169 folkevalgte representantene på Stortinget. Inntektstoppen der domineres av kvinner.

FORSKJELL: Det skilte nesten 900.000 kroner mellom en statsministerlønn og den laveste partilederlønnen i 2019. Foto: Jil Yngland / NTB

Kvinner på topp

Tone Wilhelmsen Trøen (H) tjente over 1,6 millioner kroner i jobben som stortingspresident i 2019. Hun topper dermed listen over folkevalgte med størst inntekt i fjor.

På andreplass er Ingjerd Schou, som er stortingsrepresentant for Høyre Østfold. Ifølge skattelistene tjente hun 1.450.712 kroner.

Hakk i hel følger Trine Skei Grande, som i fjor fortsatt var partileder for Venstre. Hun hadde en inntekt på 1.418.055 kroner. Nå er hun Venstres stortingsrepresentant for Oslo frem til valget 2021.

Grande har gitt stafettpinnen videre til partifelle Guri Melby, som ble valgt som Venstres partileder i høst. Ser man på fjorårets inntekt tjente Grande over 600.000 mer i fjor enn den nåværende partilederen.

Melby er blant partilederne som tjente minst i fjor med en inntekt på cirka 800.000 kroner. Grande tjente over 1,4 millioner kroner i fjor.

LEDERBYTTE: Ny leder i Venstre Guri Melby ler med avtroppet leder Trine Skei Grande. Foto: Geir Olsen / NTB

Store forskjeller i formue

På oversikten over stortingsrepresentantene som tjente mest er det også store forskjeller når det kommer til hva de står oppført med i formue.

Både Tone Wilhelmsen Trøen (H) og Trine Skei Grande (V) på inntektstoppen står oppført med 0 i formue. Høyres Ingjerd Schou derimot hadde over 2,4 millioner kroner i formue.

Den stortingsrepresentanten som hadde desidert mest i formue var Sivert Haugen Bjørnstad (Frp). Han har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 2013, og sitter i Stortingets finanskomité. Formuen hans i 2019 var på 70,5 millioner kroner.

Se fullstendig liste over de 169 stortingsrepresentantene nederst i saken.

Disse tjente minst

Blant de fem politikerne som er på bunn av listen, tjente ingen over 600.000 kroner i fjor.

André Nikolai Skjelstad (V) som representerer Nord-Trøndelag og Jorodd Asphjell (Ap) for Sør-Trøndelag tjente minst ifølge skattelistene, med henholdsvis 532.365 og 460.543 i inntekt i 2019.

Helt på bunn av listen er Himanshu Gulati, som er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Akershus. Han står oppført med 0 i inntekt selv om alle stortingsrepresentanter fikk én million i lønn i 2019.

– Jeg har betalt i overkant av 200 000 kroner i skatt i fjor, men står oppført med null i inntekt på skattelistene på grunn av fradrag som følge av tap, noe som gjør at inntekten fremstår lavere enn det som er tilfellet. All informasjon om dette er gitt til skattemyndighetene for å være sikker på at det er håndtert riktig, skriver Gulati i en SMS til TV 2.

Gulati investerer i leiligheter og stod oppført med en formue på 7.820.360 i fjor.

TJENTE MINST: Une Bastholm (MDG) var den lavest lønnede partilederen i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stor forskjell mellom partilederne

Etter statsminister Erna Solberg (H), er det KrFs Kjell Ingolf Ropstad som tjener best blant partilederne i Norge. Han står oppført med en inntekt på 1.468.383 kroner og betalte 635.783 kroner i skatt.

Deretter kommer Ap-leder Jonas Gahr Støre, som tjente 1.361.262 kroner i 2019. Selv om han ikke tjener mest, har han likevel soleklart mest penger på bok.

Ifølge skattelistene har Støre 53.280.231 kroner i formue. Det er åtte millioner mindre enn han har stått oppført med i 2017 og 2018. Støre har gjentatte ganger under sitt verv som partileder måttet svare på spørsmål knyttet til personlig økonomi og formue.

Kun to andre partiledere stod oppført med formue i fjor. Erna Solberg (H) hadde i overkant av 5,3 millioner kroner, mens Siv Jensen hadde i underkant av 200.000 kroner.

Partilederne - Nyhetslister # Navn Kommune Inntekt 1 Erna Solberg Bergen 1 ‍675 ‍927 (f. 1961) Inntekt 1,675,927 Skatt 731,892 Formue 5,321,442 2 Kjell Ingolf Ropstad Evje og Hornnes 1 ‍468 ‍383 (f. 1985) Inntekt 1,468,383 Skatt 635,783 Formue 0 3 Jonas Gahr Støre Oslo 1 ‍361 ‍262 (f. 1960) Inntekt 1,361,262 Skatt 1,011,074 Formue 53,280,231 4 Siv Jensen Oslo 1 ‍245 ‍235 (f. 1969) Inntekt 1,245,235 Skatt 516,393 Formue 188,096 5 Trygve Magnus Slagsvold Vedum Stange 1 ‍104 ‍873 (f. 1978) Inntekt 1,104,873 Skatt 451,768 Formue 0 6 Audun Bjørlo Lysbakken Oslo 881 ‍119 (f. 1977) Inntekt 881,119 Skatt 330,249 Formue 0 7 Bjørnar Moxnes Oslo 826 ‍289 (f. 1981) Inntekt 826,289 Skatt 317,030 Formue 0 8 Guri Melby Oslo 824 ‍871 (f. 1981) Inntekt 824,871 Skatt 323,161 Formue 0 9 Une Aina Bastholm Oslo 805 ‍969 (f. 1986) Inntekt 805,969 Skatt 313,819 Formue 0 Gå til TV 2s skattelister

Lavest lønnet

Blant partilederne er det Venstres Guri Melby og MDGs Une Aina Bastholm som tjente minst i fjor. Melby tjente 824.871 kroner og Bastholm tjente 805.969 kroner.

Det skilte nesten 900.000 kroner mellom en statsministerlønn i 2019 og den laveste partilederlønnen.

Mellom Ropstad (KrF) på andreplass og Bastholm på bunn skiller det i overkant av 650.000 kroner i inntekt i 2019.

FORMUE: Flere satt spørsmål ved om fokuset på Ap-leder Jonas Gahr Støres formue svekket Arbeiderpartiet under forrige valgkamp. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

637 milliarder

Skattelistene for 2019 ble offentliggjort tirsdag morgen. Det betyr at du kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

Skattelistene gir imidlertid bare et inntrykk av en persons økonomi. Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Personer kan ikke reservere seg fra å stå i skattelistene.

I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 637 milliarder kroner i skatt og avgift på millionerinntekt og formue.