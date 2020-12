Har startet vaksineringen

Tirsdag morgen ble den aller første personen vaksinert med Pfizer-vaksinen, utenfor prøveperioden.

Dette markerer starten på Storbritannias massevaksineringsprogram.

Det var 90 år gamle Margaret Keenan fra Nord-Irland som ble den første vaksinerte. I følge BBC sier Keenan at hun følte seg veldig privilegert.

– Dette er den beste tidlige bursdagsgaven jeg kunne fått, fordi det betyr mye å endelig kunne se fram til å tilbringe tid med familie og venner i det nye året. Etter å ha vært mye for meg selv dette året, sier Keenan.

I GANG: Sykepleier May Parsons satt Keenans vaksine kl 06.30 i Storbritannia tirsdag morgen. Foto: Jacob King

Første i verden

Storbritannia blir det første landet i verden til å ta i bruk Pfizer-vaksinen etter å ha godkjent den under nødprosedyrer i forrige uke.

BBC skriver at vaksinen vil bli frivillig i Storbritannia, og de vil starte med å vaksinere de over 80 år, samt noen helsepersonell.

I forrige uke sa Nakstad til TV 2 at Norge ikke vil følge etter Storbritannia, men vente med å starte vaksineringen til EU-kommisjonen har formelt godkjent vaksinen.

– Storbritannia har vurdert at behovet for vaksine er så stort, at de ikke kan vente på en formell godkjenning, sier han og legger til at Norge anser det som tryggest å vente på et endelig formelt svar, sier han.

Klar etter nyttår

Ved nyttår kan EU-samarbeidet som Norge er en del av, ha vaksinen klar.

Helseminister Bent Høie sa fredag på en pressekonferanse at Norge da i første kvartal 2020 kan motta hele 2,5 millioner vaksiner, avhengig av hvor mange vaksiner som blir godkjent.

I og med at vaksinene trenger to doser, vil det bety at 1,25 millioner nordmenn kan vaksineres i første kvartal.

Første i køen er de eldste, og dermed vil kommunene få utdelt antall vaksiner basert på antall eldre innbyggere.