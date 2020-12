Norwegian søker om rekonstruksjonsprosess i Norge

En slik prosess vil gå parallelt med reorganiseringsprosessen i Irland.

Norwegian har hatt et krevende år, og i november falt passasjertallet med 95 prosent.

Norwegian søkte om beskyttelse under irsk lov 18. november. En irsk domstol fastslo mandag at Norwegians irske datterselskaper blir beskyttet mot konkurs, og dermed blir også det norske morselskapet beskyttet.

Schram: Fordel for alle

Nå har selskapet søkt tilleggsprosess for rekonstruksjon under norsk lovgivning. Det meldte Norwegian i en børsmelding tirsdag 8. desember.

– En parallell rekonstruksjon under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter, og øke sannsynligheten for et vellykket utfall. Vårt mål er å trygge arbeidsplasser i selskapet og bidra til å sikre kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en pressemelding.

Ingen innvirkning for kundene

Prosessene vil ikke ha noen innvirkning på løpende virksomhet, og selskapet vil fortsette å fly som planlagt.

– Nå skal vi bruke tiden godt, og jobbe mot målet vårt om å redusere selskapets gjeld, redusere antall fly i flåten, og igjen bli et attraktivt selskap for investorer. Vi skal være klare til å møte konkurransen om kundene etter koronapandemien, sier Schram.