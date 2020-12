Søstrene økte formuen med nesten ti milliarder på ett år

Søstrene Katharina (25) og Alexandra Andresen (24) har 5,9 milliarder hver i formue, men topper likevel ikke listen over Norges rikeste arvinger.

Tirsdag morgen ble skattelistene for 2019 offentliggjort. Det betyr at du nå kan sjekke hva kollegaen tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue naboen stod oppført med ved utgangen av året.

Men sannsynligvis tjente ikke noen av dine kolleger like godt som disse unge arvingene.

Norges rikeste

Gustav Magnar Witzøe (27) er sønn av Gustav Witzøe, mannen bak et av verdens største lakseopprettsselskaper, SalMar ASA. Med sine 20,9 milliarder kroner er junior den i Norge med aller høyest formue i skattelistene for 2019.

Trønderen står oppført med en inntekt på 182 millioner kroner og en skatt på 235 millioner kroner i skattelistene. Han topper dermed også listen over Norges rikeste arvinger.

0 i inntekt

Døtrene til tobakksarving og Ferd-sjef Johan H. Andresen jr. har i flere år figurert på formuetoppen i Norge.

I 2018 stod søstrene Katharina (25) og Alexandra Gamlemshaug Andresen (24) begge oppført med en formue på litt over én milliard hver. I 2019 har begge økt formuen til 5,9 milliarder kroner.

I fjor tjente Katharina 0 kroner ifølge listene, mens søsteren Alexandra står oppført med en inntekt på 9823 kroner.

Den yngste av søstrene har tidligere ikke lagt skjul på at hun ikke kan ta noe av æren for den enorme formuen.

– Jeg har ikke gjort en dritt. Alt er arvet. All «kred» går til faren min og de hardtarbeidende menneskene i Ferd, skrev Andresen under en spørsmålrunde på Instagram i 2018.

Se fullstendig liste over de norske arvingene nederst i saken.

637 milliarder

Skattelistene gir bare et inntrykk av en persons økonomi. Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Personer kan ikke reservere seg fra å stå i skattelistene.

I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 637 milliarder kroner i skatt og avgift på millionerinntekt og formue.