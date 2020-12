Så mye tjener «korona-toppene»

Sjekk hele listen over Norges «korona-topper» nederst i artikkelen!

Tirsdag morgen ble skattelistene for 2019 offentliggjort. Det betyr at du nå kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

Sjekk ditt nabolag her!

I listen over personer som har vært fremtredende etter utbruddet av koronaviruset, kommer det frem at avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet ligger på inntektstoppen med 2,5 millioner kroner i 2019.

Vold har ifølge skattelistene en formue på 67 millioner kroner, og betalte 1,4 millioner kroner i skatt. 53-åringens formue kommer fra aksjer i eiendomsselskapet Drammensveien 50 C AS, som hun har fått fra sin far Christian Vold.

– En liten rockestjerne

På andreplass i listen over inntekt ligger assisterende helsedirektør Espen Nakstad, med 1.999.291 kroner. Nakstad står samtidig oppført med en formue på null, slik mange gjør når de har gjeld.

Nakstad har hatt en svært fremtredende rolle under koronaviruspandemien i 2020, og har ifølge mange utmerket seg med sin klare og folkelige måte å kommuniserer på.

– Nakstad har nok opparbeidet seg en veldig spesiell posisjon raskt i befolkningen. Han har jo faktisk blitt en liten rockestjerne, kommunikasjonsmessig. Han er en person som folk flest snakker om, fordi han er så dyktig. Her har nok Helsedirektoratet gjort et lite blinkskudd, har markedssjef Gudbrand Gråbak i Aalund uttalt til Kampanje.

Stoltenberg med formue

Både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg tjente ifølge skattelistene 1,3 millioner kroner i 2019.

Kapital har tidligere kåret Stoltenberg til Norges niende mektigste kvinne. Hun står oppført med en formue på 6,6 millioner kroner.

Bergens byrådsleder Roger Valhammer tjente 942.000 kroner, mens Bergens helsebyråd Beate Husa tjente 780.000. Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i Bergen ligger på tredjeplass på listen over inntekt, med nesten 1,9 millioner.

Helseminister Bent Høie tjente nærmere 1,3 millioner kroner, og det samme gjorde FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm. Oslos byrådsleder Raymond Johansen tjente 1,1 million kroner.