«Verdens raskeste mann» er død

Natt til tirsdag, norsk tid, døde den verdenskjente piloten Chuck Yeager. Dødsfallet ble kunngjort på hans offisielle Twitter-konto og siterte kona.

PILOT: Yeager var testpilot for det amerikanske forsvaret fra 1946. Her er han i 1948. Foto: AP Photo/File

Yeager var jegerflyver under andre verdenskrig og testpilot for et amerikanske forsvaret fra 1946.

Han er kjent som «Verdens raskeste mann» etter at han brøt lydmuren da han testet X-1 i oktober 1947, skriver The New York Times.