Vogntog og to personbiler kolliderte på Gol

To personbiler og et vogntog skal være involvert i en trafikkulykke på riksvei 7 i Gol kommune. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Nødetatene ble varslet klokken 06.12 tirsdag morgen.

Brannvesenet skriver at ulykken skal ha skjedd ved Danielsplassen.

Politiet er foreløpig ikke framme ved ulykkesstedet, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Veien er stengt i begge retninger. Det skal være glatt på stedet.

Politiet meldte først om ulykken klokka 06.17. Først ble det meldt om at én personbil hadde kollidert med et vogntog, deretter ble det meldt om to personbiler.

