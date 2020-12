Gustav Magnar Witzøe (27) er Norges rikeste

Sjekk listen over Norges rikeste nederst i artikkelen!

Tirsdag klokken 07 ble skattelistene for 2019 offentliggjort. Det betyr at du nå kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

I listene kommer det frem at laksearvingen Gustav Magnar Witzøe (27) troner øverst på formuetoppen med 20,9 milliarder kroner. Han skyver dermed Kjell Inge Røkke, som lå på formuetoppen i skattelistene for 2018, til andreplass.

Gustav Magnar Witzøe er sønn av Gustav Witzøe, mannen bak et av verdens største lakseopprettsselskaper, SalMar ASA.

I mai 2019 ble det kjent at Witzøe junior hadde signert en kontrakt med et av de største og mest suksessfulle modellbyråene i verden, Next Model Management i New York.

Trønderen står i skattelistene for 2019 oppført med en inntekt på 182 millioner kroner og en skatt på 235 millioner kroner.

Selv om Akers hovedeier Kjell Inge Røkke har blitt skjøvet ned til andreplass, økte han sin formue fra 2018 til 2019. Ifølge skattelistene for 2018 hadde Røkke en formue på 18,6 milliarder, mens han i 2019-listene har 19,4 milliarder. Samtidig står han oppført med en inntekt på null.

Skattelistene gir bare et inntrykk av en persons økonomi. Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Personer kan ikke reservere seg fra å stå i skattelistene.

I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 637 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue.