Trond Mohn (77) tjente mest i fjor

Tirsdag klokken 07 ble skattelistene for 2019 offentliggjort. Det betyr at du nå kan sjekke hva folk tjente og skattet i løpet av fjoråret, og hvilken formue de stod oppført med ved utgangen av året.

I 2019 var det altså Trond Mohn som tjente aller mest i Norge. Han hadde nemlig en inntekt på hele 598.527.943 millioner kroner.

Mangemilliardæren og investoren hadde 155,2 millioner kroner mer i inntekt i 2019 enn han hadde i 2018, da han også toppet listen.

Storaksjonær

Bergenseren er blant annet største eier i meglerhuset Arctic Securities, samt storaksjonær i bioteknologiselskapet Bergenbio som er notert på Oslo Børs.

Han er også styreleder i investeringsselskapene Wimoh AS og Meteva AS.

På andreplass på inntektstoppen finner vi Christian Gruner Sundt, som hadde en inntekt på kroner 405.685.960 i 2019. Sundt er sammen med søsteren Helene arving etter rederen Petter Sundt.

Ivar Erik Tollefsen tjente 238,6 millioner og kommer dermed på tredjeplass over personer som tjente mest i 2019 i skattelistene. Han er fra Bærum og jobber som eiendomsinvestor. Ifølge DN eier han i overkant av 14.000 utleieleiligheter.

Én kvinne

Av de 25 personene som står på inntektstoppen i skattelistene for 2019, er det kun én kvinne.

Gründer og sykepleier An Magritt Drøsdal fra Kristiansand står oppført med en inntekt på 95.247.258 og havner dermed på 14. plass.

For 15 år siden opprettet hun et eget firma som skulle levere helse- og omsorgstjenester i Oslo, skrev Fædrelandsvennen. I dag har firmaet avdelinger flere steder i landet.

637 milliarder

Skattelistene gir bare et inntrykk av en persons økonomi. Inntektene som vises i skattelistene er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag. I tallet for formue er gjeld trukket fra. Dette gjør at enkelte kan ha en annen reell inntekt og formue enn det listene viser.

Skatteoppgjøret omfatter 4,9 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende. Personer kan ikke reservere seg fra å stå i skattelistene.

I fjorårets skatteoppgjør betalte lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen 637 milliarder kroner i skatt og avgift på millionerinntekt og formue.