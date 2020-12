De norske håndballjentene bommet på et drøss av sjanser mot Romania mandag. Statistikken viser 23 bom, og det gjorde Thorir Hergeirsson irritert.

– Jeg kjente jeg ble mer og mer irritert enn stresset. Med den skuddteknikken mange av de har, altså, hvorfor skyte rett i magen på målvakt da? Men sånn er det, det er idretten. Slikt kan skje, sa landslagssjefen til TV 2 etter kampen.

Selv om det endte i åttemålsseier, var Hergeirsson svært misfornøyd med antallet skuddbommer. I intervju med TV3 like etter kampslutt hadde han en tanke om hva som gikk galt.

– Vi håndterte ikke den store oppturen mot Tyskland godt, sa islendingen, men påpekte at det var sterkt å stå i det selv på en dårlig dag.

På pressekonferansen senere fikk Hergeirsson spørsmål rundt det å takle storseieren over Tyskland.

– Jeg har ikke noe svar på hvorfor det var sånn. Så kan man si at vi ikke kom oss ordentlig ned på jorden og ikke var klar for en sånn kamp. Men jeg skal høre litt med spillerne, og jeg tror ikke vi skal grave altfor dypt i det. Men det var en liten vekker på at ting kommer ikke av seg selv. Jeg ser i hvert fall at det er et stort forbedringspotensial, sier landslagssjefen til TV 2.

– Taklet man ikke oppturen?

– Det kan hende det er litt forskjellige grunner hos de forskjellige spillerne. Men det er i hvert fall klart at vi ikke var skarpe i skuddspillet.

– Nå har vi bommet oss ferdig

Spillerne er enig i kritikken fra sjefen.

– Han har rett til å ikke være fornøyd. Det var ikke det at vi ikke kom til sjansene, men vi klarte ikke å score på hundreprosentsjanser, sier Camilla Herrem.

– Vi spilte ikke som oss selv i førsteomgang. Vi bommet mye, og jeg var en av dem som gjorde målvakten deres ganske god. Men dette er en lett ting å fikse for oss, heldigvis, for det handler om konsentrasjon, legger hun til.

Henny Reistad mener spillerne ikke var helt påskrudd.

– Vi hadde litt lite fokus som gjorde at vi bommet på skuddene og tok det med oss i forsvar, sier hun til TV 2.

– Nå har vi bommet oss ferdig, er beskjeden fra Heidi Løke.

Skuddtrening skal håndballjentene i hvert fall igjennom frem til hovedrunden starter.

– I denne kampen var Norge sin største motstander. Romania har en god målvakt, men vi gjorde henne god. Vi hadde 23 skudd som ikke ble mål og nå må vi bruke tid til å tenke over hvorfor vi ikke var klare til å vinne duellen mot målvakten deres. Så vi vil bruke noen dager og jobbe med, understreker Hergeirsson.