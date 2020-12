Det var etter rennet lørdag i Russland, at hoppkometen Granerud delte seierspall med østerrikeren Daniel Huber. Bare timer etter at østerrikeren feiret andreplass bak nordmannen i verdenscuprennet, ble det kjent at han hadde avlagt en positiv Covid 19-test.

– Jeg synes det er ekkelt når man får det så nært inn på kroppen, sier Egner Granerud til TV 2.

Rett på koronatest

Mandag formiddag fløy hele verdenseliten i hopp med et charterfly fra Russland til Slovenia der Granerud og Co. skal hoppe VM i skiflyging kommende helg.

Asker-gutten som har vunnet tre renn på rad, legger ikke skjul på at han frykter det verste.

– Ja, det er klart man gjør det når det kommer så tett på. Samtidig er det en risiko vi har vært klar over hele tiden. Det hadde vært utrolig kjipt hvis man skulle bli smitta. Men det er klart at det er en mulighet for at det kan skje, sier han.

Granerud forteller at det ble tatt strenge forholdsregler før de ankom VM-byen Planica.

– Vi ble kjørt rett til koronatest. Reisen hit startet i egen buss for det norske laget fra hotellet og til flyplassen i Russland. Så var vi med et charterfly som landet i Ljubljana. Derfra hadde vi også vår egen buss. Så reiseopplegget føles trygt, sier han.

– Vi får håpe at de fem som var smittet i Russland var de eneste, og at de har vært nøye med hygiene slik at de ikke har smittet andre. Østerrike kjørte eget reiseopplegg til Russland, de var ikke med charterflyet til FIS, forteller Granerud.

Gode dager

På vei inn på hotellet i Planica stopper skypesamtalen med TV 2 opp et lite øyeblikk.

– Beklager. Jeg vet ikke hva som skjedde der, men jeg tror noen prøvde å måle temperaturen min, humrer Granerud.

Men selv om koronafrykten ulmer i bakgrunnen hele tiden, så opplever den blide askerbøringen sin aller beste periode som skihopper om dagen.

Han forteller at han både er stolt, og litt overrasket over at han har greid å vinne tre verdenscuprenn på rad.

– Det som overrasker meg er at jeg er så rolig og lite nervøs før jeg skal hoppe. Jeg har jo ingen erfaring med å være i denne posisjonen fra før. Jeg er like lite nervøs som jeg var da jeg visste at jeg med et godt hopp ble nummer 15, og med et dårlig hopp ble nummer 20, smiler han.