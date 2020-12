Statsadvokaten godtar at Lodes drapsmann settes fri

Statsadvokaten godtar dommen fra Borgarting lagmannsrett, som forrige uke ville løslate mannen som ble dømt til forvaring for drapet på Gunn Merete Lode i 2001.

Den nå 57 år gamle Kim Poulsen fra Danmark ble i 2005 dømt til 18 års forvaring for å ha drept 32 år gamle Gunn Merete Lode på Bryne i 2001, samt for overfall og voldtekt på to kvinner i Danmark. Forvaringsstraffen ble gitt med en minstetid på ti år av Gulating lagmannsrett.

Poulsen har aldri erkjent drapet.

Tirsdag skriver Jærbladet at statsadvokat Oddbjørn Søreide bekrefter at han godtar dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Kim Poulsen ble i 2008 utvist fra Norge med virkning fra dagen han løslates.