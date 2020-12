TV 2 Sportens ishockeyekspert Bjørn Erevik har satt opp det han mener er månedens lag i Fjordkraft-ligaen i november.

Se hele begrunnelsen i videoen over!

Keeper:

Henrik Holm (Stavanger Oilers):

Holm har 95 prosent i redningsprosent i november. Det er solide tall og naturligvis en av årsakene til at Stavanger er ubeseira denne måneden og virkelig fått vind i seilene.

Backer:

Tommi Taimi (Vålerenga):

Vålerengas back har vært et morsomt tilskudd til Fjordkraft-ligaen. Han har to mål og fem målgivende pasninger i november for et Vålerenga-lag som har slitt litt denne måneden.

Daniel Rockseth (Stavanger Oilers):

Rockseth var ute i innledningen av sesongen, men i november har den meget solide toveisbacken levert en scoring og seks målgivende pasninger.

Forwards:

Bobby MacIntyre (Frisk Asker):

Kanadieren var på månedens lag i oktober også. Frisk Askers kanadiske artist er kanskje den morsomste å følge for tiden. Meget hurtig, bra teknisk og har levert hele ti poeng på kun fire kamper i november.

Andreas Heier (Stjernen):

Ligaens toppscorer i novemer. Han står med syv scoringer og fem målgivende pasninger, og det gir hele 12 poeng.

Robin Haglund Mathisen (Manglerud Star):

Manglerud Star har kun spilt fire kamper i november, men Haglund Mathisen har scoret seks i tillegg til de tre målgivende pasningene. Den utlånte Stavanger Oilers-spilleren har hele 10 pluss, og det er best av samtlige Fjordkraft-ligaspillere i den foregående måneden.