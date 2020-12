Volvo S90 og stasjonsvognutgaven V90 var nummer to og tre ut da Volvo på mange måter startet på nytt som bilprodusent for noen år siden.

I 2010 ble de solgt fra Ford til kinesiske Geely. Da gikk de løs på jobben med å utvikle helt nye bilmodeller på egenhånd.

De startet på toppen, med den såkalte 90-serien. Først ut var SUV-en XC90, så kom S90 og V90 kort tid etter.

Nå har S90 vært på markedet i fire år. Nyhetens interesse er over, og det er tid for en oppgradering.

Den har du neppe lagt merke til ute i trafikken. Her snakker vi nemlig ytterst forsiktige endringer utvendig. I praksis mye mer oppfriskning – enn ny utgave.

90-serien har vært en stor suksess for Volvo. Men sedankarosseri setter noen begrensninger for S90-salget her hjemme.

Hva er nytt?

90-serien har solgt svært godt i ladbare hybridutgaver i Norge. Nå har den også fått mildhybrid-drivlinje. Det vil si et 48-volts batteri som lades ved regenerering og bidrar med litt ekstra krefter når det trengs.

Volvo sier selv at dette skal gi opp til 15 prosent drivstoffbesparelse og utslippsreduksjon i reelle kjøresituasjoner.

Vi var innom endringene utenpå. Her kan vi nok trygt fastslå at Volvos designere har vært fornøyd med tingenes tilstand. Vi snakker bitte små justeringer, med blant annet nye tåkelys, ny spoiler og nytt design på nedre del av støtfangeren foran. I tillegg er det nye eksteriørfarger og felger.

På innsiden er lydanlegget fra Bowers & Wilkins modifisert, det låter bra! Bilen har også fått doble ladepunkter klargjort for USB-C, som erstatter 12-volts-punktet for baksetepassasjerene. Volvos nye setetrekk i ull, som ble lansert på XC90 i fjor, har nå også kommet til S90. Det ser både lekkert og litt annerledes ut.

S90 er blant bilene som har løftet Volvo opp til premium-nivå.

Hva er styrker og svakheter her?

Volvos viktigste ambisjon med 90-serien var å ta skrittet opp til premiumnivå. Etter noen år kan vi slå fast at de har klart det. S90 er en svært gjennomført bil. Du skal lete lenge etter en mer komfortabel og sivilisert storbil enn denne. Støydempingen, setene, understellet, drivlinjen – alt bidrar til å gjøre dette til en fantastisk langturbil.

Testbilen har T8-drivlinjen, det er faktisk også det eneste alternativet du får her i Norge. Dette betyr 390 hestekrefter og 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Kraftoverskuddet hadde kanskje fortjent hvassere kjøreegenskaper (og en litt kjappere girkasse), men det er nå en gang ikke poenget her. Volvo har prioritert trygghet og komfort.

Batteripakken er på 11,6 kWt. Det gir en offisiell, elektrisk rekkevidde på 57 kilometer. Som vanlig er det avhengig av flere faktorer, der kjørestil er den aller viktigste. Vår erfaring er at det virker realistisk å klare rundt 50 kilometer, uten å måtte bedrive ekstrem sparekjøring.

Og så må vi trekke frem det indre. Også her startet Volvo helt på nytt for noen år siden. Interiørdesigner Robin Page har en fortid hos blant andre Rolls-Royce. Han står bak et gjennomført lekkert interiør, der vi synes setene i ullstoff er prikken over i-en. De ser veldig bra ut, samtidig som dette er noen av de beste setene du kan få i en ny bil. Men driver du med ting som henting av sølete og skitne unger i barnehagen? Vel, da hadde vi nok valgt andre setetrekk!

Dette interiøret har fått mye skryt - og med god grunn. Legg merke til det grå ulltrekket i setene.

Hvordan er plassen?

Foran er det som vanlig god plass i alle retninger. I baksetet er det nesten limousine-plass til beina. Bagasjerommet svelger unna 500 liter. Sedan-karosseriet betyr relativt begrenset åpning, samtidig som det er et godt stykke frem til bakseteryggen. Her må du bøye deg langt inn for å få på plass og hente ut bagasjen.

Baksetet er delt 1/3-2/3, det er smart hvis du skal ha med både lange gjenstander og passasjerer.

500 liter bagasjerom, det er bra til å være en sedan.

Hva koster den?

Startpris på S90 Momentum er nå 685.000 kroner. Da snakker vi altså T8-drivlinje, 4x4 er standard her.

Testbilen er topputgaven Inscription. Da øker prisen til 724.000 kroner. Med litt ekstrautstyr i tillegg, ender vi på 791.750 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Volvo var tidlig ute med ladbar hybrid-drivlinje på storbil. Men nå har kommet konkurrenter kommet etter.

BMW 530e xDrive (292 hk / 52 km elektrisk rekkevidde) er rimeligst, og koster fra 620.900 kroner.

Mercedes E300de 4Matic koster fra 691.000 kroner (306 hk / 50 km elektrisk rekkevidde), og er den eneste som bruker dieselmotor i kombinasjon med elmotoren.

Audi A6 Avant Sport 55 TFSI e er dyrest. Med 367 hk og en rekkevidde på 52 kilometer, koster den fra 862.400 kroner.

Knekken på bakstolpen gir særpreg, samtidig som den kanskje ikke er helt etter alles smak.

Vil naboen bli imponert?

En av styrkene til Volvo er at det er lite snobbefaktor her, selv om bilene kan være kostbare. Hvis du ikke vil at naboen skal vite du har brukt 800.000 kroner på nybil, kan S90 derfor være et smart valg.

S90 appellerer nok ellers til en ganske "voksen" målgruppe, slik store sedaner generelt gjør.

Broom mener:

S90 har alltid være en nisjemodell i Norge, og er nok nå i praksis ganske sluttsolgt.

Markedet er begrenset. I tillegg har det kommet til nyere konkurrenter. Og i denne målgruppen er det mange som vil ha det nyeste

Når det er sagt, henger bilen fortsatt imponerende godt med. Komforten er veldig bra, og på seter, interiør og støydemping er det få som matcher Volvoen.

Tidligere i høst lå det an til at ladbare biler som denne skulle bli dyrere, på grunn at avgiftsøkning fra nyttår. Det ble stoppet. Dermed beholder også S90 prisen sin og fremstår slik den står her som et ganske gunstig kjøp.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan norske bileiere fortelle hva de selv synes om bilen sin. Akkurat det har tusenvis gjort allerede – og det ligger inne over 10.000 omtaler.

Volvo S90/V90 får gode karakterer av eierne. Basert på 25 vurderinger får den 8,9 av 10 poeng.

Volvo S90 T8 Modell: Inscription AWD automat Motor: Elektrisk + 2-liter bensin Effekt: 390 hk / 640 Nm Batteripakke: 11,6 kWt Elektrisk rekkevidde: 57 kilometer Forbruk: 0,17 l/mil 0-100 km/t: 5,3 sek. Toppfart: 180 km/t Bagasjerom: 500 liter Lengde x bredde x høyde: 496 x 189 x 144 cm Vekt: 2.000 kg Pris fra: 724.000 kroner

Veldig mye handler om elektriske XC40 hos Volvo akkurat nå. S90 må nok pent finne seg i å stille i skyggen av den.

Visste du at:

– S90 blir produsert i Kina, også for det norske markedet.

– Dette er egentlig andre generasjon S90. Volvo brukte dette navnet også helt på tampen av 900-serien.

– S90 finnes også i en forlenget versjon, med ekstra bakseteplass. Den er særlig populær i Kina.

