Lunde storspilte og ble avgjørende – Norge med full pott inn i hovedrunden

Romania - Norge 20-28 (13-13)

Etter å ha dominert i kampene mot Polen og Tyskland ble det en langt tøffere kamp mot Romania for håndballjentene.

Der scoringene hadde kommet på løpende bånd i de to foregående kampene, var store deler av kampen mot Romania preget av mange sjansebommer. Katrine Lunde var tilbake i mål og hadde flere viktige redninger, og da scoringene begynte å sitte mot slutten av kampen endte det i ny norsk seier.

Lunde, som har hatt en tung inngang til mesterskapet etter å ha mistet sitt ufødte barn, endte med 15 redninger på 35 skudd i sin landskamp nummer 300. Hun ble også kåret til kampens spiller.

– Det har vært mye opp og ned for min del med utenomsportslige ting. Men jeg har fantastiske mennesker rundt meg hjemme, i laget og i landslaget. Alle vil at jeg skal komme meg videre og jeg blir rørt av at alle vil jeg skal lykkes. Jeg fikk tårer i øynene underveis og etter kampen av det, sier Lunde til TV3.

– Jeg har vært nervøs og spent på denne kampen og først og fremst godt og være tilbake. Jeg har det godt med mine lagkamerater, det er som å komme til familie nummer to. De er fantastisk flotte jenter og har tatt meg fantastisk godt imot. De vil meg bare godt, og det er utrolig deilig når du kommer inn og med den energien de har. Det har hjulpet meg, sier Lunde til dansk TV 2.

– Hun er jo fantastisk. Hun er verdens beste keeper, og måten hun kommer inn på er helt fantastisk. Hun har forberedt seg utrolig godt både i går og i dag, og det er gøy å se henne, sier Heidi Løke til TV 2.

– Hvor stor effekt har hun på laget?

– Stor effekt. Hun er jo fryktet av de andre lagene. Når hun står bak der, har ikke alle lyst til å ta skuddet. Jeg er veldig glad for at hun er norsk og spiller på laget vårt, svarer strekspilleren.

Lunde fikk også skryt av landslagssjefen.

– Katrine stod veldig bra og leverte godt. Hun viser hva hun er god for. Hun har alltid vært helhjertet hundre prosent når hun har vært med oss, og er alltid den som gir alt av seg selv. Hun er ekstremt fokusert og dedikert. Jeg tror hun også smittet litt over på spillerne i siste delen av andreomgang, sier Thorir Hergeirsson til TV3.

– Hun har en enorm vinnerskalle. Det er utrolig gøy å få lære av og spille med Katrine. At hun kommer tilbake i kampen etter en litt rufsete start òg, er bare utrolig gøy. Veldig deilig å ha bakerst i dag, sier Reistad til TV 2.

Full pott inn i gruppespillet

Norge har dermed vunnet samtlige av gruppespillkampene og får med seg full pott inn i hovedrunden.

– I dag var en veldig spesiell kamp, men veldig fornøyd med andreomgangen vår. Målet var å komme til mellomrunden med fire poeng, og det klarte vi, sier Herrem.

– Hadde vi satt sjansene våre hadde kampen sett helt annerledes ut. Men vi lærer av det også, og heldigvis endte det med åtte til slutt, legger hun til.

Heidi Løke er fornøyd med grunnlaget Norge nå har lagt før hovedrunden.

– Det gir oss selvtillit og at vi har med oss fire poeng inn i hovedrunden er kjempeviktig. Jeg har troen på at vi kan nå ganske langt, sier Heidi Løke til TV 2.

Rotet bort ledelsen

Kampen startet jevnt, men så begynte Norge å sette opp tempoet. På stillingen 5-5 satte Norge inn støtet og scoret tre mål på de neste to minuttene. Først ved Camilla Herrem, deretter Stine Bredal Oftedal, så ved Veronica Kristiansen. Da tok Romania sin første timeout.

Mens Camilla Herrem traff stangen, utlignet Romania til 8-8. Det var resultatet ved halvspilt førsteomgang.

Men så skjøt Norge i fra igjen, og skaffet seg en luke på fire mål med ti minutter igjen av omgangen. Romania spiste seg innpå igjen og Norge bommet på sjanser de siste ti minuttene. Ved pause stod det igjen likt på stillingen 13-13.

God bakover - sløste fremover

Andreomgang startet som den første slutten der håndballjentene fortsatte å bomme. Men Katrine Lunde hadde noen viktige redninger i starten. Etter de første åtte minuttene var stillingen 15-15.

Det gikk trått for Norge som slet med å sette sjansene, men det fungerte langt bedre bakover i forsvar.

Hevet seg mot slutten

Camilla Herrem viste seg fram da det gjaldt som mest og satte inn tre viktige scoringer. Norge ledet 19-17 med et kvarter igjen.

Så reddet Lunde sitt andre straffekast for omgangen og Bredal Oftedal kontret inn scoring for Norge. Like etter scoret Kari Brattset Dale og uttellingen begynte å komme. Med ti minutter igjen hadde Norge en luke på fire mål på stillingen 23-19.

Lunde fortsatte å levere og Norge kontrollerte til slutt inn en solid seier.