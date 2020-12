Johnson og von der Leyen har snakket sammen mandag

Det er uklart når de to lederne ringte hverandre, men like før klokken 19 ble det kjent at samtalen var «satt på pause». Ifølge The Guardian varte samtalen i minst 90 minutter. Det er uklart om de to lederne vil gjenoppta kontakten i løpet av kvelden.

– Samtalen mellom statsministeren og EU-sjefen er ferdig, høres ut som det ikke er mye som er endret. Vi får vite mer om ikke lenge, skriver BBCs Laura Kuenssberg i en Twitter-melding.

Møtes i Brussel

I en felles uttalelse sier von der Leyen og Johnson mandag kveld at de gjenstående temaene skal diskuteres ved et fysisk møte i Brussel i løpet av de kommende dagene.

– Vi har bedt våre sjefforhandlere og deres delegasjoner om å forberede en oversikt over sakene som gjenstår og som skal diskuteres i et fysisk møte i Brussel i løpet av de kommende dagene, skriver de to i uttalelsen.

De to viser til vesentlig uenighet på tre velkjente felter – like konkurransevilkår, håndheving av reglene og fiskerispørsmål.

Toppmøte

Tidligere mandag satt von der Leyen, EU-president Charles Michel, Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron i et videomøte der planene for EUs toppmøte senere denne uka ble diskutert.

EUs sjefforhandler Michel Barnier har sagt at onsdag i realiteten er fristen for å få til enighet. Torsdag starter EU-toppmøtet, der rammeverket for en avtale – eller mangelen på en avtale – vil bli lagt fram for EUs 27 medlemsland.