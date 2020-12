Prins Christian har testet positivt for korona

Danske prins Christian (15) har testet positivt for koronavirus.

Prins Christian (15), som er den eldste sønnen til Danmarks kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har testet positivt for koronavirus. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding mandag ettermiddag.

Prinsen oppholder seg nå i isolasjon på Amalienborg. Han har ikke vært i kontakt med andre medlemmer av den danske kongefamilien enn kronprinsfamilien de siste dagene.

Også resten av kronprinsfamilien oppholder seg i isolasjon.

Prinsen ble testet for korona søndag, etter at kronprinsparet ble gjort kjent med et smitteutbrudd på Tranegårdskolen der han er elev.