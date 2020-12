Her er Norges VM-kvalifiseringsgruppe

Der venter Nederland, Tyrkia, Montenegro, Latvia og Gibraltar.

– Jeg er sånn passe fornøyd. Nederland er en voldsom motstander, men ikke umulig. Tyrkia, Montenegro og Latvia er sånne lag som er veldig leie på bortebane, men det kan jo kanskje være vår fordel. At man tar litt poeng fra hverandre, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Norge var seedet på nivå tre og havnet i en av de fem gruppene som består av seks lag. Kvalifiseringskampene spilles i perioden 24. mars til 16. november neste år. Playoff-kampene er lagt til mars 2022.

Tyrkia er, basert på seedingen, den nest tøffeste motstanderen.

– Tyrkia er litt Jekyll og Hyde. Der kan man møte alt. Det er veldig teknisk gode spillere. Men kanskje litt humørsyke spillere, som på sitt beste kan slå hvem som helst, men som også kanskje har et lavere laveste nivå enn så gode fotballspillere egentlig skal ha, vurderer Solbakken.

Bare gruppevinneren går direkte til VM. Andreplass sender laget inn i et playoff-sluttspill. Siden Norge ikke vant Nations League-gruppen i høst, er VM-kvalifiseringen eneste vei inn til mesterskapet.

Det spilles i Qatar i 2022.

I høstens Nations League-runde endte Nederland på andreplass i sin gruppe, ett poeng bak Italia. Tyrkia endte sist i en gruppe bestående av Serbia, Ungarn og Russland.

– For oss er det verken en drøm eller et mareritt. Vi får se når kampene settes opp etter hvert. Det vil være en fordel om det ikke er publikum mot Tyrkia borte, for de er i stand til å lage en ordentlig heksegryte, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller om trekningen.

– Vi har muligheter til andreplass. Sånn Nederland har sett ut nå, tror jeg det er ganske sjanseløst. Samtidig har de svingt litt de siste sesongene, følger Kasper Wikestad opp.

Gruppe A:

Portugal, Serbia, Irland, Luxembourg, Aserbajdsjan.

Gruppe B:

Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Kosovo.

Gruppe C:

Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen.

Gruppe D:

Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan.

Gruppe E:

Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland.

Gruppe F:

Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova.

Gruppe G:

Nederland, Tyrkia, Norge, Montenegro, Latvia, Gibraltar.

Gruppe H:

Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta.

Gruppe I:

England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppe J:

Tyskland, Romania, Island, Nord-Makedonia, Armenia, Liechtenstein.