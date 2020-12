Irsk domstol sikrer konkursbeskyttelse for Norwegian

- Vi er glade for at irsk rett mener Norwegian og vår situasjon er egnet for å gjennomføre reorganiseringsprosessen vi har igangsatt. Denne avgjørelsen gir oss handlerom til å jobbe mot målet om å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen og igjen bli et selskap som er attraktivt for alle typer investorer, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til TV 2 at Norwegians plan for restrukturering nå er godkjent i irsk rett.

– Dette er meget gode nyheter for selskapet, sier han.

Flyanalytikeren mener det ville blitt vanskelig for selskapet dersom planen ikke hadde blitt godkjent i Irland.

– Men nå er hvert fall Norwegian sikret mellom 100 og 150 dager pusterom for å forhandle med kreditorene sine for å komme frem til en løsning som gjør at selskapet kan fortsette å fly ut i 2021, sier han.

Høringen startet i The Hight court i Dublin litt etter klokken 12 norsk tid mandag. Ved 17-tiden var kjennelsen klar.

Forhandlinger

20 kreditorer var representert av forskjellige advokater i rettsmøtet, som foregikk digitalt.

I månedene fremover må Norwegian altså forhandle med disse kreditorene.

– Norwegian har cirka 48,5 milliarder kroner i gjeld. Den gjelden må betydelig nedskaleres, sier Elnæs.

Mindre selskap

Han legger til at selskapet også skal bli mindre enn det er i dag.

– Da må man gjennomføre en prosess som er å diskutere med leasingselskapene, og så må man diskutere med de som har finansiert den delen av flåten av fly som Norwegian eier, sier han.

På den måten vil Norwegian komme ut av prosessen som et betydelig slankere selskap både finansielt og når det gjelder antall fly.

Planen som ble godkjent mandag viser at kreditorene vil sitte igjen med en bedre avtale i enn dersom selskapet hadde gått konkurs.

– Så nå har Norwegian betydelig bedre kort på hånden, sier Elnæs.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian sier følgende i en kommentar til TV 2 mandag kveld:

– Vi er glade for at irsk rett mener Norwegian og vår situasjon er egnet for å gjennomføre reorganiseringsprosessen vi har igangsatt. Denne avgjørelsen gir oss handlerom til å jobbe mot målet om å redusere gjeld, tilpasse flåtestørrelsen og igjen bli et selskap som er attraktivt for alle typer investorer.