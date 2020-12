Per Gunvald jobbet hele døgnet - til slutt orket han ikke mer

GOD KVELD NORGE (TV 2): Farmen-vinner Per Gunvald Haugen startet en sportsbutikk i 2004, det skulle vise seg å tære på kroppen.

Per Gunvald Haugen (45) ble historisk da han vant Farmen 2020 over Daniel Viem Årdal (31) og ble en hytte og bil rikere.

Langt oppi Skauen i Gjerstad kommune bor Haugen på et småbruk. Og Dorthe Skappel tok turen for å hilse på.

– Nå har jeg kaffe og kake inne, forteller 45-åringen før han viser vei til huset.

På veggen henger det et hjortegevir, et såkalt åttetagger, som han skjøt helgen etter han kom hjem fra Farmen.

- Det var en svær, fin hjort på 100 kg, sier han fornøyd.

STORFINT BESØK: Per Gunvald åpnet dørene hjemme på Gjerstad for Dorthe Skappel. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Ville hjem

Haugen kom inn som utfordrer på Farmen, noe som ikke bare var lett.

– Det er mange som vil ha oss ut og mange syns at vi kanskje ikke fortjener å vinne heller, forteller han.

– De andre sa at de ville aldri takket ja til å komme inn som utfordrer selv.

47-åringen er far til tvillingene Anna og Lars Erik, og mens han var på Farmen gikk han glipp av konfirmasjonen deres.

– Jeg holdt på å reise hjem, sier han før han fortsetter:

– Jeg kjente veldig på samvittigheten, men er utrolig glad for at jeg ble. Barna hadde blitt skuffet om jeg hadde kommet hjem, sier han.

De to barna avslører at pappa hadde funnet på noe kreativt som et plaster på såret.

– Vi savnet jo pappa, men han hadde laget en film, forteller Anna.

– Han stod der i bunad og filmet seg selv, skyter Lars Erik inn.

Deler av videohilsenen kan du se øverst i saken.

FAMILIE: Per Gunvald med tvillingene Lars Erik og Anna som ble 15 år på finaledagen. Foto: Kristoffer Arnesen / God kveld Norge

Høyt blodtrykk

Idag jobber 45-åringen i Tryg forsikring, hvor han i 2019 var årets beste selger på Sørlandet, men tilbake i 2004 bestemte han seg for å realisere en drøm om å drive sportsbutikk.

– Jeg startet opp i 2004 med en sportsbutikk og kjøpte bygg i 2005. Jeg fikk også Anna og Lars Erik i 2005, forteller han og fortsetter:

– Jeg jobbet døgnet rundt, ingen sommerferie. Da var blodtrykket temmelig høyt, kan du si.

Haugen var gift, men han og kona skilte lag for ti år siden. Han forteller at det ikke hadde noe med den hektiske hverdagen å gjøre.

– Jeg har et veldig bra forholdt til eksen, det funket bare ikke. Det var ikke sportsbutikk eller tvillinger, for det i seg selv gikk veldig bra. Vi fant bare ut at dette ikke funker lengre, forklarer han.

Han solgte etter hvert butikken, men fikk ny jobb i sportsbutikk i Arendal. Men etter 14 år i sportsbransjen orket han ikke mer.

– Jeg kjente det på kroppen, og man lever bare én gang. Jeg jobbet jo døgnet rundt og hadde ansatte og litt sykemeldinger, så jeg måtte ta alt selv. Så jeg fant ut at det er tøft i sportsbransjen så jeg måtte finne meg noe annet, avslutter han.

