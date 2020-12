Spilte for to klubber denne sesongen. Begge rykket ned

Tung dag for Kongsvinger-spiss Jan Martin Hoel Andersen (25).

Mandag ble det klart at hans nåværende klubb skal spille neste sesong i 2. divisjon.

Det skal også Øygarden, klubben han ble solgt fra midtveis i sesongen.

– Det er jo selvfølgelig tungt det òg, men jeg tenker ikke så mye på Øygarden akkurat nå. Jeg har ikke ord, egentlig. Det er så skuffende, sier Andersen til TV 2.

25-åringen understreker at han bare tenkte på hans nåværende klubb i nedrykksstriden.

– Vi hadde øynet et lite håp med seier, men så er det ikke én mann som møter opp i dag. Da blir det vanskelig. Vi får vel som fortjent over en hel sesong, fortsetter han.

Kongsvinger-trener Espen Nystuen beskriver nedrykket som fryktelig tungt.

– Det var ikke det her vi hadde sett for oss, å komme til Grorud i nest siste seriekamp etter ti dager i karantene og ende året med å rykke ned. Det er trist, sier Nystuen til TV 2.

Espen Nystuen. Foto: TV 2.

Et ydmykende 0-4-tap mot Grorud ble nådestøtet for den tradisjonsrike klubben.

– Det er egentlig en god oppsummering av hvordan sesongen har vært for oss. Vi har hatt en periode hvor vi har vært brukbare, men alt i alt er det fryktelig, mener treneren.

Sesongavslutningen ble dessuten preget av flere smittetilfeller i klubben.

– Kongsvinger og 2. divisjon. Det høres ikke bra ut?

– Nei, i hvert fall ikke sånn som vi er bygget nå, at vi har bygget en solid organisasjon. I år var planen at vi skulle ta steget. Så kommer korona, og så vet vi ikke helt hva som skjer med oss etter det. Et eller annet har skjedd, men hva det er vet jeg ikke, svarer Nystuen.

– I dag har vi ikke reservekeeper på benken, vi har fire spillere som har korona, vi har folk i isolasjon og har vært i karantene i ti dager alle mann. Det er en rotete sesong, men skuffende uansett, fortsetter treneren.

Klubbkaptein Adam Güven stemmer i.

– Det er blytungt å gå ned en divisjon. Vi er en klubb med stor historie og skal tilhøre i toppfotballen. Men det er fortjent. Vi har spilt 30 kamper, har fem seirer og det er ikke noen andre å skylde på enn oss selv, sier veteranen.