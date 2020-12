Solbakken brøt innreisekarantenen to ganger

Dagbladet får opplyst at Solbakken kom til Norge fra Danmark klokken 13 lørdag 28. november, og dermed er han ute av karantenen på ti dager først kommende tirsdag.

Likevel var fotballtreneren å se på stadion under HamKam – Lillestrøm søndag.

«Ved nærmere opptelling er nok det riktig. Ankom lørdag formiddag, tenkte og trodde fredag … Må beklage den», skriver Solbakken i en SMS til avisen.

Norges nye landslagssjef hadde sin første arbeidsdag mandag. Han er ikke innvilget noe unntak fra karanteneperioden og skulle dermed ha jobbet hjemmefra. Men han ble intervjuet av TV 2 i Norges Fotballforbunds lokaler på Ullevaal stadion mandag.

Ifølge Dagbladet har politiet i Oslo straffet 84 personer for brudd på karantenebestemmelsene bare i oktober. Det har blitt utstedt bøter på mellom 5000 og 22.000 kroner.

Kommuneoverlege Ketil Egge i Hamar sier at han vil undersøke saken.

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt sier til NTB at han ikke kjenner til om Solbakken har vært fysisk på jobb mandag, og at landslagssjefen selv må ta ansvar for at han var på kamp søndag.

– Det er, som Ståle selv sier, ikke bra å bryte karantenebestemmelsene. Uavhengig av årsak, sier Bjerketvedt til NTB.

– Det er mye som har skjedd den siste tiden, og dagene har nok gått litt over i hverandre for vår nye landslagssjef. Ståle har første arbeidsdag hos oss i dag. Vi skal nok bidra til at telling av dager blir godt håndtert fremover, at ni er ni og ti er ti, sier Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, til Dagbladet.

Etter planen skulle Solbakken overvære eliteseriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg mandag ettermiddag og også delta i Eurosports TV-sending.

