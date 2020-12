Har fått flere tips etter mulig kidnapping

Etter at de ba om tips fra publikum om det som kan være en volds- og kidnappingssak i Lindbäckveien i Oslo lørdag kveld, har politiet fått flere henvendelser.

– Vi har fått inn flere tips om biler og personer som vi ser på nå. Vi skal ha et statusmøte om denne saken klokka 15 der vi går gjennom materialet vi har, sier politioverbetjent Kenneth Wilberg, leder for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til NTB mandag ettermiddag.

Så langt er ingen pågrepet eller mistenkt etter at politiet lørdag kveld fikk meldinger fra flere vitner som uavhengig av hverandre fortalte at en mann ble utsatt for vold og tatt med inn i en bil sammen med flere andre i veien på Nordseter.

Ingen savnet

Bilen kjørte ut på Ekebergveien før den forsvant, men politiet ønsket søndag kveld ikke å gå ut med noe signalement på bilen eller personene som var involvert i hendelsen.

På det tidspunktet kunne Wilberg fortelle at de så langt bare hadde fått inn ett tips om en observasjon som var gjort i nærområdet.

Ingen var da så langt meldt savnet i Oslo etter hendelsen.

Det at det ikke har kommet noen savnetmelding, trenger ikke å bety at det ikke er noen som er borte, sa Wilberg.

Undersøker bredt

Politiet kan ikke si om det er snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø, men opplyser at det er en av de mange teoriene de undersøker.

– Dette kan være alt fra en liten voldshendelse til en frihetsberøvelse med mer alvorlig utfall. Vi jobber bredt med å komme til bunns i dette, sa etterforskningslederen til TV 2 søndag.