Lillestrøm rykket opp

LSK rykket ned i fjor, men går nå opp igjen på første forsøk.

Fra før var Tromsø klare for opprykk.

Mandag gikk nest siste serierunde i Obosligaen. Lillestrøms opprykk ble klart da Sogndal tapte 0-2 for Ull/Kisa.

– Det er helt sjukt. Jeg trodde ikke at dette skulle skje. Jeg hadde et håp om at vi skulle avgjøre i går, men at Sogndal tapte var utrolig deilig akkurat nå. Vi har jobbet hardt for det. Det har sett dårlig ut i perioder i år, men vi har snudd det, kommet godt tilbake, gjort en god avslutning på sesongen og det er godt fortjent, sier klubblegenden Frode Kippe (42) til Eurosport.

– Det er noen år siden vi har hatt noe å feire her, så dette skal vi feire med bravur, fortsetter han med et smil.

Her feirer Frode Kippe og Lillestrøm-spillerne opprykket. Foto: Ørn Borgen Foto: Ørn Borgen

Øygarden og Kongsvinger er klare for nedrykk. Det er én serierunde igjen. Da avgjøres kvalikplassene for ned- og opprykk.

Her er tabellen slik den står nå.