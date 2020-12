Stjernene mister Leipzig-kampen: – Vi gjør det vanskelig for oss selv

Ole Gunnar Solskjær bekrefter at Edinson Cavani og Anthony Martial ikke reiser med resten av laget til Leipzig.

Se RB Leipzig - Manchester United tirsdag fra klokken 21:00 på TV 2 Sport 1 og Sumo.

– Edinson Cavani og Anthony Martial er småskadet, og kommer ikke til å reise, sier Solskjær under mandagens pressekonferanse.

Uruguayaneren ble byttet ut til pause til fordel for Marcus Rashford i lørdagens oppgjør mot West Ham. Solskjær bekrefter at også Martial heller ikke kommer til å reise. Også han pådro seg en skade i helgens kamp.

David de Gea og Luke Shaw skal derimot være klar.

Solskjær er likevel optimistisk og håper selvtillit kan være nøkkelen i den avgjørende gruppespillskampen mot Leipzig.

– Vi har vist god karakter i alle bortekampene våre, ved at vi har ligget under og likevel snudd kampene. RB Leipzig er et bra lag, men vi er selvsikker, sier Solskjær.

Manchester United er sikret avansement fra gruppen om de spiller uavgjort i tirsdagens TV 2-sendte oppgjør.

– Man må tilpasse seg kampen, for alt kan skje. Man kan ikke ligge bakpå og håpe på 0-0. Slik er ikke genene våre. Vi viste PSG at vi ville vinne og vi kommer til å gjøre det igjen, sier Solskjær.

Forrige gang lagene møttes feide Solskjærs menn tyskerne av banen og vant 5-0. Selv med to av stjernene ute er kristiansunderen optimistisk.

– Kamper som dette er stort for spillerne. Men de er United-spillere fordi de har kvaliteter vi har sett etter. Dette er kampene vi ser frem mot. Vi gjør det aldri enkelt for oss selv, vi gjør det vanskelig. Slik har det vært helt siden jeg spilte, sier Solskjær.

Manchester United-kaptein Harry Maguire forventer at de sikrer avansement.

– Vi forventer at vi kommer oss videre fra gruppespillet, uansett hvem vi er i gruppe med. Nå ser vi frem mot kampen og reiser for å vinne, sier Maguire.

Manchester United topper gruppen med bedre målforskjell enn PSG og Leipzig. Alle tre klubbene står med ni poeng.