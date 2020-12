Sier nei til hjemmeskole i Oslo siste uken før jul

Det vil ikke bli innført hjemmeskole i Oslo uken før juleferien.

Det besluttet Oslo kommune mandag ettermiddag.

Vurderingen er gjort med bakgrunn i at smittetallene i Oslo nå går nedover.



Ikke nødvendig

Oslo kommune skriver til TV 2 at de er bekymret for om rettighetene til elevene blir oppfylt dersom det planlegges for mer hjemmeopplæring enn det dagens regelverk åpner for.

Ifølge Covid-19-forskriften kan det bare gis hjemmeskole når dette er nødvendig på grunn av smitteverntiltak. Med dagens smittesituasjon mener skolebyrådet at det ikke er aktuelt.

Barneskoler vil fortsette på gult nivå, videregående- og ungdomsskoler på rødt nivå.

Barnets beste

Skolebyrådet skriver at hensynet til barnets beste har vært avgjørende for beslutningen om at man følger den oppsatte skoleplanen med siste skoledag fredag 18. desember.

– Skolene skal organisere undervisning frem til juleferien i henhold til føringene i trafikklysmodellen og det handlingsrom som ligger i denne og i de kommunale bestemmelser om hjemmekontor og avvikling av digitale møter, sier Thorkildsen.

Bekymret for karantene på julaften

Siste skoledag i Oslo er 18. desember. Hvis man blir koronasmittet eller merket som en nærkontakt en av de siste dagene før ferien, må man altså sitte i karantene på julaften.

Dette har skapt reaksjoner hos foreldre, så vel som lærere. Men det er ikke grunn god nok til å ta i bruk hjemmeskole, opplyser Thorkildsen.

Felles for alle landets kommuner er at siste skoledag før jul faller på 22.desember. Søndag kveld fortalte TV 2 om flere kommuner som velger å starte juleferien tidligere, av hensyn til bekymringene.

Regjeringen vil ikke legge nasjonal føringer og sier at avgjørelsen ligger lokalt.

– Det er fullt mulig å flytte på tidspunktet for juleferien, dersom man mener det er nødvendig i en kommune, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Saken oppdateres