Storm (4) sparte til motorsykkel – fikk bare et inkassovarsel

Storm er glad i alt som går på hjul, men det er et kjøretøy han er ekstra begeistret for.

– Det begynte da onkelen kjøpte motorsykkel. Fascinasjonen ble veldig stor da den laget mye lyd og gikk fort. Så da ville også Storm ha en motorsykkel, forteller mamma Siri Steiro.

Siri fant nettsiden Villakids, som solgte elektriske kjøretøy til barn. Der hadde de en rød motorsykkel som Storm likte godt.

Prislappen var på 1999 kroner og Storm brukte sparepengene sine på motorsykkelen.

MOTORSYKKELEN: Det var denne elektriske motorsykkelen, som Storm kunne kjøre på, som han kjøpte. Foto: Ørnulf Riisnæs/ TV 2 hjelper deg

Ingen motorsykkel

– Vi bestilte den 19. april og først i mai så etterspurte jeg hvor den ble av, forteller Siri.

Hun fikk beskjed om at den skulle komme i løpet av to til tre uker, men motorsykkelen kom ikke. Siri tok igjen kontakt og fikk beskjed om at utleveringen ville starte i begynnelsen av juni. I midten av juni tok hun kontakt igjen.

– Da fikk jeg til svar at de begynte å utlevere utsolgte varer fra og med onsdag, forteller Siri.

Siri og Storm ventet i nesten en måned til, men ingen motorsykkel kom.

FRUSTRASJON: Siri synes ikke kundeservicen har vært slik den burde hos Villakids Foto: Ørnulf Riisnæs/ TV 2 hjelper deg

Over 20 klagesaker

Storm og mamma er ikke de eneste som har hatt utfordringer med Villakids. Forbrukerrådet har mottatt 28 henvendelser på firmaet.

– Og vi har over 20 klagesaker inne, forteller leder for forbrukerdialog Pia C. Høst.

– Klagesakene går i hovedsak ut på at man har bestilt og betalt for en vare man ikke har fått, sier Høst.

Inkassovarsel på noe de aldri fikk

Da Siri og Storm i juli ble lei av å vente, tok de kontakt med selskapet. Da fikk de tilbud om å velge et annet kjøretøy istedenfor motorsykkelen. Og Villakids skulle betale mellomlegget.

Storm fant da en monstertruck som de bestilte, men heller ikke den kom. I stedet kom det et inkassovarsel på denne nye bilen som Storm skulle få som erstatning for motorsykkelen. En faktura Villakids hadde sagt de skulle betale.

– Da ble jeg sjokkert for det var jo en faktura på over 5000 kroner. Og så ble jeg egentlig ganske irritert, for da hadde vi ventet i lang tid på noe som ikke kom, og så få et inkassovarsel. Det falt ikke i god jord hos meg i alle fall, forteller Siri.

Tilbud om nok et nytt kjøretøy

Hun tar igjen kontakt med selskapet, og de tilbyr et annet kjøretøy siden også monstertrucken nå har lang leveringstid.

Når du ikke får varen: – Dersom du har betalt for en vare og du ikke har fått den, så kan du gi en kort tilleggsfrist til selger. Der kan du si at om du ikke får varen innen ti dager f.eks, så vil jeg ikke ha varen. Da vil jeg ha pengene mine tilbake, forklarer Pia C. Høst i Forbrukerrådet. Men dersom selger etter dette fremdeles ikke går med på å gi deg pengene dine tilbake, kan du bruke kortreklamasjon, om du har betalt med kredittkort. – Da kan du gå til banken din og kreve pengene tilbake fra dem, forteller Høst. Kortreklamasjon kan også bli brukt dersom selskapet du har handlet fra går konkurs før du har mottatt varene du har betalt for.

– Da tenkte jeg at nå er det nok, sier Siri.

Siri ga beskjed om at de nå ville ha pengene tilbake og at selskapet skulle slette inkassoen på Monster trucken. Dette bekreftet selskapet at de skulle gjøre. Men en liten måned senere får Siri en ny mail der selskapet skriver at de har vanskeligheter med å fullføre en refusjon, og at det beste de kan tilby er å sende varen så snart som mulig.

Selskapet skriver videre at de skal legges ned om ikke lenge.

Betaler tilbake

TV 2 hjelper deg tar kontakt med Villakids angående saken til Storm, og kort tid etter sletter de inkassoen. Firmaet betaler også tilbake Storms sparepenger.

Daglig leder for Villakids, Bente Hansen, bekrefter at selskapet er konkurs. De vil ikke stille til et intervju, men svarer på mail:

«Dessverre så opplevde vi at det ble store forsinkelser grunnet Corona. Vi er forferdelig lei oss for at flere kunder ikke har fått god nok behandling på kundeservice. Vi beklager så mye for at Siri ikke har fått hjelp raskt nok og at inkassoen og kjøpet ikke ble slettet på tidspunktet som var avtalt når hun ringte.»

Siri er veldig glad for at Storm har fått sparepengene sine tilbake, men det blir ikke en ny motorsykkel med det første.

– Pengene skal vi spare, avslutter hun.