Dette er Norges drømmegruppe i VM-trekningen

Mandag kveld er det trekning av VM-kvalifiseringsgruppene forut for mesterskapet i Qatar i 2022.

Den nye landslagssjefen Ståle Solbakken får dermed vite hvilke nasjoner som står i veien for det første norske verdensmesterskap på herresiden siden han selv var blant spillerne i Frankrike-VM i 1998.

Sjansene for å kvalifisere seg vil variere veldig utifra hvilke nasjoner som trekkes opp av de forskjellige bollene under trekningen i Zürich, som du kan følge direkte på TV 2 Sport 1 fra 18.00 mandag kveld.

– Det er ganske store forskjeller på hvilke lag vi kan trekke, så kveldens trekning er veldig viktig. Det er mye som avgjøres allerede nå, sier TV 2s fotballekspert og -kommentator Simen Stamsø-Møller.

Han skal lede mandagens sending sammen med Kasper Wikestad, og lanserer følgende gruppe som drømmetrekning for Norge:

Danmark, Romania, Norge, Luxembourg, Andorra, San Marino

– Det hørtes vel ikke så ille ut, det? På de første seedingsnivået er det så mye verre med alle andre alternativer enn Danmark, og så tror jeg også at det i så fall vil komme veldig godt med at Ståle Solbakken kjenner så godt til det landet man møter. Det kan ikke være noe annet enn positivt.

– Når det gjelder lagene fra nivåene under, så så vi at vi er et mye bedre lag enn Romania nå i Nations League. Jeg mener vi også er såpass gode nå at vi kan slå dem borte. På nivå fire har Luxembourg rotet seg inn, og om vi får dem eller Georgia så tror jeg vi skal være fornøyde, selv om ingen av dem er den kasteballen de var for noen år siden. På de to laveste nivåene er det slik at jeg har valgt de to svakeste, og hvis vi ikke slår de to er det bare å glemme det, sier Stamsø-Møller.

Marerittgruppen: – Vil unngå Zlatan

Stamsø-Møller er synes det er noe verre å plukke en marerittgruppe, men garderer seg med et par kandidater på hvert av de to øverste nivåene og havner på følgende:

Belgia/Portugal, Sverige/Polen, Bosnia, Kosovo, Malta

– Det er veldig vanskelig å trekke ut ett fra pott én, der det er fem lag jeg ser på som ganske jevne. Belgia, Frankrike, England, Portugal og Spania. Jeg holder dem foran Tyskland, som ikke er det de engang var. Både Belgia og Portugal er spekket av kvalitet, og de er heller ikke de landene der man gjerne mobiliserer maksimalt og skaper et sjokk mot, sier kommentatoren.

På nivå to er det to nasjoner med potensielt hver sin gigantiske superspiss som for all del bør unngås.

– Jeg vil ikke ha Sverige. Jeg har en sterk følelse av at Zlatan kommer til å spille for dem. Han sa at han savner landslaget, han har møtt Janne Andersson for første gang, så da er det bare å legge sammen en og en. Jeg tror han spiller kvaliken og i EM neste år. Og så vil jeg heller ikke ha Polen, og det er selvfølgelig mye på grunn av Lewandowski, sier Stamsø-Møller.

Slik er seedingsgruppene:

Her er seedingsgruppene, der man for Norges del altså ikke kan havne i gruppe med noen av de andre nasjonene på nivå 3.

Nivå 1:

Belgia, Frankrike, England, Portugal, Spania, Italia, Kroatia, Danmark, Tyskland, Nederland.

Nivå 2:

Sveits, Wales, Polen, Sverige, Østerrike, Ukraina, Serbia, Tyrkia, Slovakia, Romania.

Nivå 3:

Russland, Ungarn, Irland, Tsjekkia, Norge, Nord-Irland, Island, Skottland, Hellas, Finland.

Nivå 4:

Bosnia-Hercegovina, Slovenia, Montenegro, Nord-Makedonia, Albania, Bulgaria, Israel, Hviterussland, Georgia, Luxembourg.

Nivå 5:

Armenia, Kypros, Færøyene, Aserbajdsjan, Estland, Kosovo, Kasakhstan, Litauen, Latvia, Andorra.

Nivå 6:

Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.

Alle gruppevinnerne går direkte til VM, mens gruppetoerne går til et playoff-sluttspill der totalt tre nye plasser skal genereres.

Potensielt møte med nordmenn i Kosovo

Stamsø-Møller er klar på at hans drømmegruppe bør generere minst 2. plass, mens marerittgruppen vil gi svært tøff kamp om plassene. Også fra de nærmeste nivåene som er under Norge på seedingen.

NORSK ALIBI: Valon Berisha feirer scoring for Kosovo mot England i september i fjor. 27-åringen er oppvokst i Egersund, og spilte 20 kamper for Norge før han skiftet til Kosovo da den muligheten oppstod i kraft av at de fikk sitt eget landslag for fire år siden. Foto: Andrew Boyers/Reuters

– I pott fire er det veldig stor forskjell på de beste og de dårligste. Bosnia & Herzegovina er veldig mye bedre enn Luxembourg og Georgia, og de beste spillerne på laget deres spiller på store, store klubber. Kvalitetsmessig kunne de like gjerne vært i pott nummer to, så de vil jeg for all del ikke ha.

– På nivå fem har man Kosovoa, som har en tilknytning til Norge i og med at det finnes nordmenn som spiller for dem. De vil ha mye å vinne og mye å bevise i slike oppgjør. Jeg ser på det som mye mer behagelig å skulle møte enten det dårligste laget Andorra eller et av de baltiske landene, som jeg også mener vi tar både hjemme og borte, sier TV 2s ekspert.

Samtlige kamper spilles i kalenderåret 2021, sendes på TV 2s plattformer. Alle Norges kamper går på TV 2s hovedkanal.

Se trekningen av VM-kvalifiseringen mandag fra 18.00 på TV 2 Sport 2 og på tv2.no!