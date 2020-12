Gull-Glimt får bank av Rosenborg på lønnstoppen

For en drøy uke siden fikk Rosenborg juling av Bodø/Glimt og reiste hjem fra Bodø med hele 1-5 i bagasjen.

De suverene seriemesterne fra Bodø har underholdt hele Fotball-Norge med feiende flott angrepsfotball denne sesongen. Smått utrolige 96 scoringer på 28 kamper gir et målsnitt på 3,43.

Kjetil Knudsen har utrettet mirakler med gultrøyene – og det med en pengesekk som ikke er i nærheten av å matche pengesekkene til Rosenborg og Molde.

Vi har kikket nærmere på skattetallene fra 2019. En rekke spillere har forlatt og kommet til Bodø/Glimt og Rosenborg siden den gang, men tallene gir en god pekepinn på lønnsnivået i klubbene.

20 mill. i forskjell

Av de 13 spillerne med mest spilletid denne sesongen, og som også skattet til Norge i 2019, kommer Bodø/Glimt opp i en samlet sum på rundt 7 millioner kroner i skattbar inntekt. Tilsvarende tall for Rosenborg er rundt 27 millioner kroner.

Se listene nederst i artikkelen!

Da er RBK-spillernes europaliga-bonus inkludert, noe som naturlig nok gjør at forskjellene mellom de to klubbene blir kunstig stor. Noen Bodø/Glimt-spillere har nok også gått opp i lønn i løpet av 2020 (Solbakken, Junker, Fet og Høibråten spilte i andre klubber i 2019)

Men fakta er at gultrøyene, med et langt lavere lønnsbudsjett, har plukket 30 mer poeng enn trønderne denne sesongen.

– Det er det som gjør det så vanvittig imponerende. De utkonkurrerer klubber med langt høyere lønnsbudsjett. Vanligvis gjør klubbene med mest penger det best over tid, men Bodø/Glimt har ikke bare vært gode i én enkelt sesong. Nå har de vist det over to sesonger, og de kommer også til å være med å kjempe om gullet neste sesong, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– De har rett og slett drevet vanvittig godt, og de får utrolig mye ut av relativt lite, fortsetter han.

Før 2020-sesongen hentet Bodø/Glimt blant andre spillere som Kasper Junker, Sondre Brunstad Fet (først på lån fra AaFK), Alfons Sampsted, Marius Høibråten og Ola Solbakken.

– Når man ser de rekordene de sletter, skulle man tro at det er et lag med en utrolig stor lommebok. At de har kjøpt seg til suksess. Men Bodø/Glimt har gjort det motsatte. Det må være til inspirasjon for alle andre, sier TV 2-eksperten.

– Lønnsbudsjettet er nok ikke blitt mindre

Siden 2019-sesongen har Rosenborg forsterket laget med Kristoffer Zachariassen, Holmar Eyolfsson, Per Ciljan Skjelbred, Dino Islamovic og Markus Henriksen. I tillegg ble Åge Hareide ansatt før høstsesongen.

– Rosenborg har vært en skuffelse. De har alltid hatt høye lønnskostnader, og det vil de ha også i fortsettelsen. Sammenlignet med Bodø/Glimt er det en helt annen bedrift. Lønnsbudsjettet er nok ikke blitt mindre med Ciljan, Henriksen og Hareide, sier Mathisen.

Til opplysning hadde Henriksen en skattbar inntekt på 14,6 millioner kroner i 2019.

Mathisen påpeker at det fortsatt er gratis å trene.

– Og der har nok også Bodø/Glimt vært bedre enn alle andre. Det er mange lag i Norge som trener godt, og det er selvsagt et sammensatt bilde. Men vi har snakket om at norske klubber drar til Nederland, Belgia og England for å hente impulser. Det holder å dra til Bodø, sier Mathisen.