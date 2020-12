Fotballstjernen ble dømt til 25 års fengsel - så tar saken en sjokkerende vending

Greg Kelley ble som 18-åring dømt for grovt seksuelt overgrep mot barn.

Greg Kelley er 17 år og går sitt siste år på Leander videregående i Texas. Han er skolens store idrettsstjerne.

Cheerleader-kapteinen Gaebri falt pladask for kjekkasen allerede i 7. klasse. Greg er godt likt blant venner og lagkamerater – og blir sett på som en helt i lokalsamfunnet.

Så snur det.

I 2013 blir den amerikanske fotballdrakta byttet ut med en løs, grå fengselsuniform. Greg blir arrestert og tiltalt for å ha utført seksuelle handlinger på to mindreårige gutter.

Året etter faller dommen. Høye gisp og såre skrik går gjennom salen idet juryens kjennelse leses opp. Med tårer i øyekroken snur Greg seg til de fremmøtte, kaster et slengkyss mot salen og føres ut av to politibetjenter.

Den amerikanske drømmen er blitt til et 25 år langt mareritt uten prøveløslatelse.

Syke foreldre

I den lille byen Leander i Williamson County er amerikansk fotball en religion, og Gregory Raymond Kelley er nærmest supporternes Gud.

Greg i drakta til Leander Lions. Foto: Showtime/Outcry

Allerede i andreklasse på videregående blir han tilbudt en plass på Leander Lions' a-lag, og han spiller i delstatens øverste «high school»-nivå. Greg er sterk og rask, og han blir fort en yndling. Han mottar tilbud om stipend fra fire ulike universiteter og drømmer om å spille i NFL.

På tribunen heier og applauderer 12.000 tilskuere hver kamp, men Gregs aller største fans, foreldrene Rosa og Douglas, må heie på sønnen fra sykehuset. Samtidig som moren prøver å komme seg til hektene etter en hjernesvulst, får Gregs pappa et hjerneslag.

Shama McCarty, moren til Gregs ett år yngre kompis, tilbyr seg å huse Greg frem til begge foreldrene kommer seg på beina igjen.

Sommeren 2012 flytter han inn hos sin nye og midlertidige familie. På dagtid jobber Shama som dagmamma, mens ektemannen Ralph er gartner. Sønnen Johnathan går på samme skole som Greg og spiller på juniorlaget. Han er også en av Gaebris beste kompiser.

Huset blir et tilholdssted for ungdommene, og Greg begynner å kalle Johnathan for «lillebror».

Kjæresten Gaebri Anderson og Greg. Foto: Showtime/Outcry

Seksuelt overgrep

Fotballen og lagånden hjelper Greg gjennom den tøffe perioden foreldrene er på sykehuset. Han står opp grytidlig for å trene både før og etter skolen. Hadde det vært opp til Greg, kunne han gjerne ha bodd i treningssalen.

Datoen er 15. juli 2013. Greg har nå bodd hos Shama og hennes familie i om lag seks måneder.

18-åringen har nettopp vært på trening. På vei ut fra hallen sjekker han mobilen. Den lysende skjermen viser flere ubesvarte anrop. De er alle fra storebroren Marlon.

Greg ringer ham opp igjen, og bryter snart sammen i gråt.

En mor som har barnet sitt hjemme hos Shama på dagtid, har anklaget Greg for seksuelt overgrep mot sin fire år gamle sønn.

Åtte dager senere er fireåringen i avhør.

– Han gjorde det da jeg sov på Gregs rom. Bare to ganger.

– Hva gjorde Greg?, spør politikvinnen.

– Puttet tissefanten i munnen min.

Gregs mor, Rosa Kelley, avbildet 14. november 2019. Foto: Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP/NTB

Nytt barn står fram

Greg blir utvist fra Leander High School og plassert på en skole for straffedømte i regi av militæret.

18-åringen havner på forsiden av Texas' største aviser, og Gregs arrestasjonsfoto vises i alle nyhetssendinger.

Politiet holder en pressekonferanse omkring arrestasjonen. Samtidig oppfordrer de andre eventuelle ofre om å ta kontakt.

Et nytt barn står fram.

Greg blir anmeldt for grovt seksuelt overgrep mot barn ved to tilfeller. Han blir tilbudt en tilståelsesdom for å unngå rettssak. Ti års prøvetid, bot og registrert sexforbryter livet ut.

Greg avslår tilbudet.

Aktoratet kommer med et nytt tilbud. Nå er prøvetiden halvert. Greg vurderer det. Han ringer kjæresten Gaebri for å rådføre seg.

– Hun ga meg et spark bak og minnet meg på at jeg måtte fortsette å kjempe, sier Greg til skaperne bak dokumentarserien «Outcry».

– Jeg smilte til dem for siste gang

7. juli 2014 må Greg møte på tiltalebenken i tinghuset.

Begge barna vitner via videooverføring. Gutten som sto frem etter oppfordringen fra politiet, trekker plutselig alle anklager. Han hevder nå at Greg aldri har rørt ham. Aktoratet og statsadvokaten Jana Duty begynner å svette.

Nå er det opp til juryen.

Ved første stemmegiving blir det uavgjort mellom de tolv personene. De diskuterer ut i de sene nattetimer. Flere ombestemmer seg etter å ha sett og hørt forklaringen på nytt. Nå er det ti mot to.

Et anonymt jurymedlem forteller om kvelden Gregs skjebne ble avgjort.

– Det ble elleve mot én. Det var sent. Vi hadde vært der hele dagen. Vi måtte ringe våre nærmeste og be dem komme med skift og toalettsaker. Vi måtte sove over på et hotell. «Enstemmig, ellers får dere ikke dra hjem», sa de.

Dagen etter ble Greg funnet skyldig i grovt seksuelt overgrep. Han bryter sammen i rettssalen og slår hodet ned i bordet.

18 år gamle Greg blir dømt til 25 års fengsel uten prøveløslatelse – og uten rett til å anke.

– Jeg så alle støttespillerne mine i retten. Jeg smilte til dem for siste gang, signerte papirene og så bar det inn i fengsel.

Massiv støtte

Lokalbefolkningen i den lille byen blir splittet. Kun få dager etter kjennelsen samles over 200 personer for å vise sin støtte, selv om mange av dem aldri en gang har møtt ham.

«Rettferdighet for Greg», skriker de i kor.

Årene går, men ropene om rettferdighet stilner ikke. Støttegruppa begynner å stille kritiske spørsmål. Det skal etter hvert vise seg at det er urovekkende mange og store hull i aktoratets sak mot Greg.

De to barna fikk aldri muligheten til å identifisere Greg, heller ikke gjennom bilder. I politirapporten står det at overgrepet fant sted fredag 12. juli. Greg flyttet ut 11. juni, altså en hel måned tidligere.

Familien hyrer Keith Hampton som ny forsvarsadvokat. Han går gjennom Gregs mobiltelefon og GPS-spor. Den 12. juli, dagen overgrepet fant sted, hjalp Greg broren med å flytte. Han satt også fast i en kø på motorveien, noe han har dokumentert gjennom bilder til kjæresten Gaebri.

Det finnes altså bevis på at Greg ikke var i huset den 12. juni. Likevel blir Greg arrestert uten noen etterforsking. Heller ingen andre personer blir avhørt i saken.

Hampton tar med seg alle bevisene han har klart å samle opp, og presenterer dem for statsadvokaten Jana Duty. Han ønsker en ny høring for Greg, men må pent snu i døren. Det er uaktuelt.

Slakter avhørsmetoden

Avhørsekspert Kamala London har spesialisert seg på avhør av barn. Hun har sett gjennom videoene, og sier at avhørene av de to fire år gamle guttene er bekymringsverdige. Hun mener det blir stilt ledende spørsmål.

– I alle de årene jeg har sett på saker, er disse avhørene noe av det verste jeg har sett. De kan ikke bli verre, sier hun i dokumentarserien.

I 2014 tar saken en ny vending når statsadvokaten Jana Duty blir fengslet for å ha holdt tilbake bevis i en drapssak.

Hun mister troverdigheten hos folket, og Shawn Dick blir valgt til ny statsadvokat i Williamson County.

Han går med på å gjenåpne saken.

Det blir satt opp en offentlig høring, og nye, sjokkerende detaljer blir lagt på bordet.

De starter en etterforskning av en gutt ved navn Johnathan McCarty. Gregs lagkamerat, kompis og «lillebror». Sønnen til Shama, som Greg bodde hos.

Arrestasjonsfoto av Johnathan McCarty. Foto: Politiet i Williamson County

Det kommer frem at Johnathan var sjalu på Greg, både når det gjaldt fotballen, kjæresten Gaebri og oppmerksomheten til moren Shama.

Rommet den fire år gamle gutten beskriver i avhøret, viser seg å tilhøre Johnathan.

På dette tidspunktet er Johnathan allerede fengslet for narkotikakriminalitet. Han har blitt arrestert hele 16 ganger tidligere.

Bestod ikke løgndetektoren

I juni 2017, tre år etter domsavsigelsen, er det igjen kø for å komme inn i tinghuset. Ti dommere skal avgjøre Gregs framtid gjennom en flere dager lang offentlig høring.

Forsvarerne legger stor vekt på at det aldri ble foretatt en fysisk identifisering. Politiet trådte heller aldri over dørstokken i huset hvor overgrepet skal ha funnet sted.

– Det er akkurat som å anklage noen for overlagt drap, og ikke gidde å sikre bevis på åstedet, sier Gregs forsvarer i dokumentarserien.

Under den offentlige høringen må etterforskeren som avhørte en av guttene vitne. Det kommer frem informasjon om at gutten tidlig i avhøret fortalte at det var Johnathan som forgrep seg på ham.

Likevel ble det aldri foretatt noe avhør av Johnathan, og navnet hans blir aldri nevnt i noen av politiets rapporter. Det blir i tillegg funnet overgrepsmateriale på mobiltelefonen og PC-en hans.

Samtidig blir det kjent at Greg brukte mye tid på pornografiske nettsider i perioden overgrepet fant sted. Urovekkende informasjon om Gregs løgndetektortest kommer også ut.

– Jeg bestod alle spørsmål, utenom ett.

– Vet du hva spørsmålet var?, spør serieskaperen.

– Ja. Om jeg hadde stukket penisen i munnen på et barn, svarer Greg.

22. august 2017 blir Greg likevel prøveløslatt mot kausjon. Utenfor står Gaebri, og kjæresteparet gjennom mange år omfavner hverandre omringet av titalls kameralinser og journalister.

Nå må han vente på den skjebnesvangre avgjørelsen. Vil han bli frikjent, vil det beordres en ny rettssak, eller vil dommen bli stående?

Rosa Kelley omfavner en kvinne etter å ha talt foran Cedar Parks bystyre i 2019. Foto: Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP/NTB

Tiltales for voldtekt

Fire måneder senere kommer dommerens avgjørelse. Greg frifinnes på bakgrunn av politiets etterforsking. Ifølge dommeren ble han nektet en forsvarlig og rettferdig rettergang, og politiet handlet ikke i god tro.

Likevel må kjennelsen gjennom en ny, høy instans – nemlig ankedomstolen i høyesterett.

Åtte måneder etter Gregs løslatelse blir Johnathan tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt en 15 år gammel jente i 2015. Selv var han 18 år gammel på tidspunktet. I februar 2019 erklærer han seg skyldig og får en fengselsdom på fire år. To av dem er ubetinget.

Etter at han først ble omtalt og avbildet i media, har flere titalls jenter kontaktet politiet med beskyldninger om seksuelt misbruk.

Mens Greg venter på det avgjørende svaret fra ankedomstolen, begynner 23-åringen å trene seg opp. Drømmen er å endelig kunne spille amerikansk fotball igjen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle se innsiden av en fengselscelle. Jeg var 17 år gammel og hadde fått stipend for å spille fotball. Så skjer det noe grusomt og livet kollapser. Jeg trodde aldri det ville skje meg.

Nytt liv i New York

Datoen er 9. januar 2019. Det er ett år og fire måneder siden han slapp ut av fengselet. Likevel vet han ikke om han er en fri mann eller ei.

I september samme år flytter Greg og kjæresten Gaebri til New York. Hun har kommet inn på Broadway Dance Center. Gregs lange krøller er satt i en hestehale.

– Etter å ha sittet tre år i fengsel, etter å ha måttet oppleve alt det fæle der ... jeg tror jeg nå ville sagt til 19 år gamle meg at jeg ikke må være så stille. At jeg må være litt modigere. Å ha mot til å si ja og nei, sier Greg til kameraene i sin nye leilighet i New York.

Han venter fortsatt. Ifølge advokaten har ankedomstolen aldri brukt så lang tid på å avgjøre en sak.

Greg Kelley og moren Rosa Kelley. Foto: Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP

Den endelige avgjørelsen

Onsdag 6. september 2019. Det er over seks år siden han først ble arrestert og tiltalt for grovt seksuelt overgrep mot barn.

Greg leser fra skjermen foran seg. «Søknad innvilget» står det svart på hvitt fra statens høyeste rettsinstans. Hele dommen er opphevet og alle dommerne stemte i hans favør.

Det første Greg gjør som en fri mann er å ringe det som nå er forloveden. Hun løper hjem så fort hun kan, og de omfavner hverandre i gangen.

Gregs far rakk aldri å oppleve sønnen bli en fri mann. Han døde fem måneder tidligere.

Forsvarsadvokaten Keith Hampton tar til tårene idet han holder pressekonferanse på tinghuset i Texas. Han informerer om at neste skritt er en offentlig høring hvor Greg vil bli frikjent.

– Han har vært i en limbo i to og et halvt år. Han kunne ikke spille ball. Han har hatt to tunge år, sier Hampton til kameraene, mens tårene renner.

Greg Kelley tar til tårene foran bystyret i Cedar Park 14. november 2019. Foto: Nick Wagner/Austin American-Statesman via AP/NTB

27. november 2019 frifinnes Greg. Han står i den samme rettssalen som han for seks år siden ble dømt til 25 års fengsel i – denne gangen iført dress med et smil om munnen og tårer i øynene.

Dommeren ber Greg ta med seg forloveden og moren opp. Sammen holder de hverandre i hendene idet dommeren slår hammeren i bordet.

I september 2020 skrev Greg under på en kontrakt med fotballaget Eastern Michigan Eagels. Han studerer i dag ved universitetet i Texas og er gift med ungdomskjæresten Gaebri.

Johnathan ble 6. februar 2020 løslatt. Ingen er i dag dømt i overgrepssaken mot fireåringen.

TV 2 har vært i kontakt med Greg Kelleys representater. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Kilder: Outcry, CBS Sports, Detroit News, Sports Illustrated.

